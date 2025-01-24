Трамп назвал условие «простого» завершения конфликта на Украине
Конфликт на Украине «не удастся завершить просто», пока цены на нефть в мире остаются высокими. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, видеозапись опубликовала его команда в соцсети X.
«Мы хотим прекратить это. Единственный способ остановить это быстро — ОПЕК (Организации стран — экспортеров нефти. — РБК) прекратить зарабатывать так много денег и снизить цены на нефть. <...> Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто», — сказал он.
Политик вновь заявил, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он выиграл президентские выборы в США в 2020 году. С этой мыслью согласился президент России Владимир Путин.
Накануне Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что собирается попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. По его словам, это приведет к тому, что конфликт между Россией и Украиной «немедленно закончится».
«Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вы должны снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Они должны были это сделать уже давно», — сказал президент США.
В Кремле на слова Трампа ответили, что конфликт на Украине происходит из-за угрозы национальной безопасности России, «из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России». «Это не связано с ценами на нефть», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Трамп вступил в должность президента США 20 января. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки. После инаугурации американский лидер заявил о планах повысить тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает США и ряду других стран, если Москва не согласится на сделку по Украине.
В Кремле в ответ заявили, что не увидели ничего нового в угрозах Трампа. Песков подчеркнул, что Россия остается готова «к равноправному и взаимоуважительному диалогу» и ждет сигналов, «которых пока не поступало». Трамп в тот же день, 23 января, заявил о желании «немедленно» встретиться с Путиным.
Российский президент подтвердил готовность к встрече с Трампом. По мнению Путина, главам двух государств следует встретиться и спокойно поговорить на темы, которые представляют интерес для обеих стран. Дальнейшее продвижение в этом вопросе зависит от решений и выбора действующей американской администрации, подчеркнул президент России.
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