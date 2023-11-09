Песков: Украине и США пора понять, что Россию не победить на поле боя

Песков заявил, что Россию не победить на поле боя

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россию невозможно победить на поле боя — это должны понять другие страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«В Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно», — заявил он.

Комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о том, что администрация США израсходовала около 96% финансовых средств на оказание помощи Украине, Зарубин предположил, что «их могут напечатать».

В ответ на это Песков отметил, что США тратят более $200 млн в час на обслуживание своего государственного долга, и допустил, что им скоро не будет хватать бумаги на печатание денег.

В начале ноября президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада планировали победить российские войска «на поле боя», но теперь риторика этих государств изменилась.

«Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно. Это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер ранее неоднократно заявлял о неизбежной победе России в конфликте с Украиной.

После начала спецоперации Кирби заявил, что США хотят увидеть, как российская сторона потерпит поражение. Глава евродипломатии Жозеп Боррель высказал такое же мнение. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сказал, что конфликт на Украине должен решиться «только на поле боя».

В ноябре 2023 года глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские войска терпят поражение в зоне военной операции и несут большие потери. Песков, в свою очередь, отметил, что разговоры о возможной победе Украины на поле боя абсурдны и чем раньше украинские власти это поймут, тем скорее «откроются какие-то перспективы» для окончания конфликта.