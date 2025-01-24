Песков заявил о готовности Кремля к переговорам с Трампом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент РБК.
В ответ на вопрос о желании провести встречу с Путиным немедленно и других заявлениях Трампа на эту тему Песков сказал, что ему нечего добавить к уже сказанному.
«Послушайте, Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», — пояснил Песков.
Трамп сообщал, что встреча с Путиным находится в стадии подготовки, и не раз обещал, что завершит военный конфликт России и Украины. Российский лидер отмечал, что слова республиканца о восстановлении отношений США с Россией и завершении украинского кризиса как минимум заслуживают внимания.
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