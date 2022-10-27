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Путин назвал «помощь людям Донбасса» главной целью спецоперации

Путин о главной цели спецоперации на Украине: «Помощь людям Донбасса»

К военной спецоперации России на Украине привел устроенный там госпереворот, Москве ничего не оставалось, кроме как помочь людям Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию ведет РБК.

«Мы что ли совершили там [на Украине] госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали. <...> План был и цель [СВО] одна — помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», — заявил президент.

Материал дополняется


 

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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