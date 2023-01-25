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Песков заявил, что Путин не общался с Зеленским несколько лет

В Кремле сообщили об отсутствии контактов Путин и Зеленского в течение нескольких лет

Президент России Владимир Путин уже в течение нескольких лет не имел контактов со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Агентство спросило у представителя Кремля, действительно ли у Путина не было никаких контактов с Зеленским в течение последних лет. «Верно», — ответил Песков.

Единственная встреча глав двух государств состоялась в Париже в 2019 году на саммите в нормандском формате. В нем также участвовали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Двухсторонняя встреча Путина и Зеленского тогда длилась около 15 минут.

В 2020 году Путин и Зеленский дважды созванивались: в феврале и июле. С тех пор, по официальным данным, президенты России и Украины не контактировали. 

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Владимир Путин Владимир Зеленский Кремль Дмитрий Песков Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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