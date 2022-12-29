Лавров исключил переговоры на основе «формулы мира» Зеленского

Лавров: Россия не будет вести переговоры ни с кем на основе «формулы мира» Зеленского

В ноябре Зеленский представил «формулу мира» для Украины, состоящую из десяти условий. Среди них — вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение пленных, энергетическая безопасность

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Россия не будет вести переговоры с Украиной на основе «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским, он на таких условиях при помощи Запада хочет добиться вывода российских войск, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — сказал Лавров.

Он напомнил, что Москва не стала отвергать предложение Киева о переговорах, которое поступило сразу после начала спецоперации, и в результате нескольких встреч выяснилось, что найти «взаимоприемлемые договоренности» можно.

«Однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений», — заявил глава российского МИДа, отметив, что в апреле переговоры были прекращены, а Зеленский «резко ужесточил свою позицию».

Переговорный процесс между Россией и Украиной окончательно прекратился в мае, однако Киев, по словам Лаврова, пытался прервать диалог еще в апреле. Это произошло после того, как зарубежные СМИ «разогнали фальшивку про город Буча», объяснял министр.

В начале апреля западные СМИ и украинские политики опубликовали кадры с телами мирных жителей на улицах Бучи, из которой за несколько дней до этого вышли российские военные. В российском Минобороны назвали провокацией опубликованные материалы. Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что после событий в Буче «эмоциональный фон» обсуждений урегулирования конфликта поменялся.

В конце сентября, после того, как ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по итогам референдумов вошли в состав России, Зеленский вновь заявил, что отказывается от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — заявил он.

В ноябре на саммите G20 Зеленский представил «формулу мира» для Украины, состоящую из десяти условий. Среди них — энергетическая и продовольственная безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксация окончания конфликта. При этом он исключил возвращение к минским договоренностям, поскольку посчитал, что Россия нарушит их «сразу же после заключения».

Кремль увидел в словах украинского президента подтверждение позиции Киева об отказе от переговоров. Российская сторона при этом неоднократно выражала готовность к переговорам, но на своих условиях.