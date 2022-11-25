Песков опроверг сообщения о планах Путина объявить о «мобилизации страны»

Песков назвал неверной информацию о планах президента объявить «мобилизацию страны» во время послания Федеральному собранию. Ранее он говорил, что Кремль не обсуждает вопрос новой мобилизации

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Сообщения СМИ о планах президента России Владимира Путина посвятить послание Федеральному собранию «мобилизации страны» не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

20 ноября телеканал «Царьград» со ссылкой на источники сообщал, что важнейшей темой послания будет «мобилизация не только людей в вооруженные силы, но и всего общества и всей экономики страны».

«Нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, достоверна ли эта информация. Ранее на текущей неделе пресс-секретарь заявлял, что в Кремле не обсуждают новую мобилизацию.

В начале ноября источники РБК сообщали, что в Кремле начали готовить послание президента Федеральному собранию. Песков говорил, что точной даты послания пока нет. В сентябре он заявлял, что послание состоится до конца года.

В Кремле заявили, что не обсуждают новую мобилизацию Политика

Путин подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала военной операции на Украине. Такое решение он назвал «адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета России, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности народа, отмечал президент.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что задание по призыву выполнено и военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников. В начале ноября Путин говорил, что в зоне проведения военной операции на Украине находятся в общей сложности около 80 тыс. мобилизованных, около 50 тыс. из них — в боевых подразделениях. Всего, по словам Путина, в России мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев.

Несмотря на это, россиянам продолжили приходить повестки в военкоматы. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял это необходимостью уточнения учетных данных.

Песков ранее заявлял, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен, на этот счет «есть заключение государственно-правового управления администрации президента». Он сообщил также, что в Кремле не видели просьбы карельских депутатов от партии «Яблоко» к Путину издать соответствующий документ, так как его отсутствие «является источником беспокойства и повышенной тревожности» в российских семьях.