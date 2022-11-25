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Песков заявил, что дата обращения Путина с посланием пока не определена

Дмитрий Песков: точной даты обращения Путина с посланием Федеральному собранию пока нетн
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Точных сроков оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует агентство «РИА Новости».

«Как только точные сроки появятся, мы вам сообщим», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента говорил, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию до конца года.

В ноябре источники РБК сообщали, что в Кремле началась  подготовка этого обязательного ежегодного мероприятия. После этого Песков говорил, что дата обращения президента будет зависеть от его графика.

Материал дополняется

Теги
Дмитрий Песков Послание президента к Федеральному Собранию Прямая линия с Владимиром Путиным
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