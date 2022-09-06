Песков пообещал послание Путина Федеральному собранию до конца года

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Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию до конца года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«По закону, Конституции президент должен выступать с посланием [Федеральному собранию]. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что прямая линия с президентом также состоится, «но по времени еще предстоит определиться дополнительно».

В 2021 году Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля, «прямая линия» состоялась 30 июня. Обычно прямая линия проходит примерно в это же время, а даты послания могут смещаться. Так, в 2012–2016 годах Путин обращался к парламенту в декабре.

Президент обязан обращаться с посланиями к парламенту ежегодно, как того требует ст. 84 российской Конституции.

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Пескова неоднократно спрашивали, когда состоятся выступления в этом году. В ответ пресс-секретарь говорил, что у президента сейчас много «более важных мероприятий». Песков неоднократно указывал, что оба мероприятия отложили, но отказывался назвать точные даты. Накануне он также не дал конкретный ответ на вопрос о сроках. Однако пресс-секретарь неоднократно подчеркивал, что мероприятия обязательно состоятся.

Ранее Песков допускал, что прямую линию в этом году могут объединить с ежегодной пресс-конференцией, как это было в 2020 году.