Картаполов объяснил раздачу повесток после завершения мобилизации

Повестки продолжают приходить и после окончания мобилизации в связи с тем, что военкоматам нужно обновить базы данных, заявил глава думского комитета по обороне. Кроме того, 1 ноября в России начался призыв на срочную службу

Фото: Илья Кошелев / Global Look Press

Повестки в военкомат продолжают приходить и после завершения мобилизации для уточнения учетных данных, заявил РБК глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов. В «раздувании» новостей о приходящих повестках он обвинил «недоброжелателей».

«Повестки раздавали и до начала мобилизации. Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных. А он, военнообязанный, должен эту информацию о себе в военкомат предоставлять», — объяснил Картаполов.

Депутат напомнил, что в военкомат нужно сообщать, например, о рождении детей и переездах.

«Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой. А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!» — заключил Картаполов.

О том, что повестки продолжают приходить гражданам и после сообщений об окончании мобилизации, заявляли в ряде регионов России. Так, 7 ноября фотографию повестки в Москве, в которой от призывника требуют явиться в военкомат через неделю, опубликовал телеграм-проект «Осторожно, новости». 2 ноября Baza сообщила о случае с вручением повестки на 17 ноября в Уфе. 1 ноября о том, что повестки продолжают приходить в Петербурге, сообщила «Бумага».

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 28 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил о ее окончании президенту Владимиру Путину. Тот подтвердил завершение призыва 31 октября. Отсутствие отдельного указа о завершении мобилизации глава государства объяснил тем, что в принципе не обдумывал его необходимость, и пообещал посоветоваться на этот счет с юристами. Позднее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что дополнительных документов о завершении частичной мобилизации не требуется.

1 ноября в России начался призыв на срочную службу в армии. Призвать Минобороны планирует 120 тыс. срочников.