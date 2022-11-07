Картаполов объяснил раздачу повесток после завершения мобилизации

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 60,9 (+0,29) Инвестиции, 16:33
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 61,24 (-0,86) Инвестиции, 16:33
Удвоить штраф за второе нарушение: зачем ужесточать правила ОСАГО Партнерский проект, 16:24
Путин присвоил генеральские звания 13 высокопоставленным полицейским Политика, 16:23
Картаполов допустил кадровые решения после жалоб мобилизованных Политика, 16:18
Умер генерал Золотухин, командовавший десантом в операции «Аргун» Политика, 16:13
«Первый канал» выиграл суд против Google Технологии и медиа, 16:06
Счета за электроэнергию в Европе достигли рекордных значений Экономика, 16:05
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 16:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Берлине заявили, что Киев должен сам решить по переговорам с Москвой Политика, 16:00
Комитет Думы одобрил ужесточение наказания для иноагентов Политика, 15:57
Картаполов объяснил раздачу повесток после завершения мобилизации Политика, 15:41
«Барселона» и МЮ сыграют за выход в 1/8 финала Лиги Европы Спорт, 15:41
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 15:38
Чрезмерные похвалы настораживают: как написать продающий отзыв о товаре Pro, 15:32
Стремоусов заявил о завершении организованной эвакуации с правого берега Политика, 15:31
Военная операция на Украине ,  
0 

Картаполов объяснил раздачу повесток после завершения мобилизации

Депутат Картаполов: повестки после завершения мобилизации раздают для уточнения данных
Повестки продолжают приходить и после окончания мобилизации в связи с тем, что военкоматам нужно обновить базы данных, заявил глава думского комитета по обороне. Кроме того, 1 ноября в России начался призыв на срочную службу
Фото: Илья Кошелев / Global Look Press
Фото: Илья Кошелев / Global Look Press

Повестки в военкомат продолжают приходить и после завершения мобилизации для уточнения учетных данных, заявил РБК глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов. В «раздувании» новостей о приходящих повестках он обвинил «недоброжелателей».

«Повестки раздавали и до начала мобилизации. Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных. А он, военнообязанный, должен эту информацию о себе в военкомат предоставлять», — объяснил Картаполов.

Депутат напомнил, что в военкомат нужно сообщать, например, о рождении детей и переездах.

«Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой. А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!» — заключил Картаполов.

О том, что повестки продолжают приходить гражданам и после сообщений об окончании мобилизации, заявляли в ряде регионов России. Так, 7 ноября фотографию повестки в Москве, в которой от призывника требуют явиться в военкомат через неделю, опубликовал телеграм-проект «Осторожно, новости». 2 ноября Baza сообщила о случае с вручением повестки на 17 ноября в Уфе. 1 ноября о том, что повестки продолжают приходить в Петербурге, сообщила «Бумага».

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 28 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил о ее окончании президенту Владимиру Путину. Тот подтвердил завершение призыва 31 октября. Отсутствие отдельного указа о завершении мобилизации глава государства объяснил тем, что в принципе не обдумывал его необходимость, и пообещал посоветоваться на этот счет с юристами. Позднее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что дополнительных документов о завершении частичной мобилизации не требуется.

1 ноября в России начался призыв на срочную службу в армии. Призвать Минобороны планирует 120 тыс. срочников.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Андрей Картаполов мобилизация повестка
Материалы по теме
Военком рассказал, что делать с повесткой после окончания мобилизации
Политика
Минобороны объявило о прекращении вручения повесток
Политика
«Ростех» обеспокоился из-за раздачи повесток на предприятии в Рыбинске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter