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В Кремле заявили, что не видели просьбу об указе о завершении мобилизации

Песков: в Кремле не видели обращения с просьбой об указе о завершении мобилизации
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Обращения карельских депутатов от партии «Яблоко» к президенту Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации в Кремле пока не видели. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Пока не видели», — сказал он.

Ранее пресс-служба политической партии «Яблоко» сообщила, что фракция этой партии в заксобрании Карелии направила президенту такое обращение.

«Публичные выступления министра обороны, заявления президента и его пресс-секретаря о том, что «точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», не являются нормативными актами и, следовательно, не имеют юридической силы. Тем более что пункты № 4, 5 и 6 данного указа, имеющие отсылку к действию в период частичной мобилизации, продолжают действовать, несмотря на объявленное ее завершение», — говорится в пресс-релизе.

По мнению авторов обращения депутатов Эмилии Слабуновой и Инны Болучевской, отсутствие такого указа «является источником беспокойства и повышенной тревожности в российских семьях и трудовых коллективах».

О завершении призыва в рамках частичной мобилизации в России министр обороны Сергей Шойгу доложил 28 октября. На вопрос, будет ли указ о ее окончании, президент спустя несколько дней ответил: «Я с юристами поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена».

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На следующий день Дмитрий Песков заявил, что указ об окончании частичной мобилизации не требуется. «Сообщаем: указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента. Точка поставлена», — сказал тогда представитель Кремля.

Теги
мобилизация указ Дмитрий Песков «Яблоко»
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