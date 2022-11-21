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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле заявили, что не обсуждают новую мобилизацию

Песков на вопрос о новой мобилизации: в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет
Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Минобороны заявило о ее завершении 28 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Кремле не ведется каких-либо обсуждений по поводу новой мобилизации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности новой мобилизации.

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Такое решение он назвал «адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета России, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности народа, отмечал президент.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план по призыву 300 тыс. человек выполнен, мобилизация завершается и оповещение населения о соответствующих мероприятиях прекращено.

Повестки в военкоматы продолжают приходить россиянам и после завершения мобилизации для уточнения учетных данных, говорил в ноябре РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных, и человек пойдет домой. А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!» — говорил он.

Указ президента России о завершении мобилизации не публиковался, Песков пояснял, что такой документ не требуется.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
мобилизация Дмитрий Песков Военная операция на Украине
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