Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 60,9 (+0,29) Инвестиции, 16:33
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 61,24 (-0,86) Инвестиции, 16:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:59
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 17:56
В Минобороны опровергли выдачу новых повесток москвичам Политика, 17:54
Путин назвал число мобилизованных в боевых подразделениях Политика, 17:50
Генсек ООН предупредил о движении Земли к «климатическому аду» Политика, 17:37
Мэрия Москвы объявила размер оплаты за проезд по МСД Город, 17:37
«Лацио» и «Фиорентина» узнали соперников по плей-офф Лиги конференций Спорт, 17:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Названы типы столичных квартир, которые срочно продают этой осенью Недвижимость, 17:33
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 17:33
Пригожин «тонко и деликатно» ответил на обвинения из-за выборов в США Политика, 17:32
Сопровождавшая депутата Бородая машина подорвалась на мине на Херсонщине Политика, 17:24
Путин пообещал лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных Политика, 17:18
The Sun узнала о пожаре на английской атомной подлодке во время миссии Общество, 17:16
В Киеве объяснили национализацию «Укрнафты» законом о военном положении Политика, 17:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал число мобилизованных в боевых подразделениях

Владимир Путин: 50 тыс. мобилизованных находятся в боевых подразделениях
Около 50 тыс. мобилизованных сейчас находятся в боевых подразделениях, сообщил Путин. Ранее он говорил, что всего в рамках мобилизации в армию призвали 318 тыс. человек, включая добровольцев
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В зоне проведения российской военной операции на Украине сейчас находятся около 80 тыс. мобилизованных, сообщил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

«У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. <...> Остальные все — на полигонах», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Президент добавил, что «внимание нужно проявлять ко всем [мобилизованным], где бы они ни находились».

В конце октября министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что около 40 тыс. мобилизованных на тот момент действовали в составе боевых подразделений, еще столько же проходили подготовку. Всего, по словам Путина, в России мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, через семь месяцев после начала боевых действий на Украине. Шойгу заявлял о плане призвать 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии. 28 октября он сообщил, что задание по призыву выполнено и военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявляет, что для завершения мобилизации указ не нужен. Об этом говорят и в Кремле, советуя ориентироваться на слова Шойгу. Несмотря на заявления властей, россияне продолжили получать повестки. Со слов главы думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрея Картаполова, это нужно для уточнения учетных данных в военкомате.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Путин мобилизация частичная мобилизация подготовка

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Картаполов объяснил раздачу повесток после завершения мобилизации
Политика
Путин пообещал лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных
Политика
Минниханов словами «что-то недосмотрели» ответил на жалобы мобилизованных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter