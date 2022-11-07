Путин назвал число мобилизованных в боевых подразделениях

Около 50 тыс. мобилизованных сейчас находятся в боевых подразделениях, сообщил Путин. Ранее он говорил, что всего в рамках мобилизации в армию призвали 318 тыс. человек, включая добровольцев

Фото: РИА Новости

В зоне проведения российской военной операции на Украине сейчас находятся около 80 тыс. мобилизованных, сообщил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

«У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. <...> Остальные все — на полигонах», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Президент добавил, что «внимание нужно проявлять ко всем [мобилизованным], где бы они ни находились».

В конце октября министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что около 40 тыс. мобилизованных на тот момент действовали в составе боевых подразделений, еще столько же проходили подготовку. Всего, по словам Путина, в России мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, через семь месяцев после начала боевых действий на Украине. Шойгу заявлял о плане призвать 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии. 28 октября он сообщил, что задание по призыву выполнено и военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявляет, что для завершения мобилизации указ не нужен. Об этом говорят и в Кремле, советуя ориентироваться на слова Шойгу. Несмотря на заявления властей, россияне продолжили получать повестки. Со слов главы думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрея Картаполова, это нужно для уточнения учетных данных в военкомате.