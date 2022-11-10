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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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В Кремле начали подготовку к посланию президента Федеральному собранию

В Кремле началась подготовка послания президента Федеральному собранию. В начале 2022 года в Кремле уже запускали этот процесс, но после начала военной операции свернули
Фото: Максим Киселев / ТАСС
Фото: Максим Киселев / ТАСС

Начало подготовки послания

В Кремле начали готовить послание президента Федеральному собранию, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. Подготовка началась несколько дней назад; когда глава государства огласит послание, пока неясно, сказали оба собеседника РБК.

На просьбу РБК прокомментировать, действительно ли началась подготовка послания, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Пока не могу [прокомментировать]».

Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию полтора года назад — 21 апреля 2021 года. В начале этого года в Кремле уже шла подготовка к очередному посланию, но после объявления специальной военной операции ее свернули, а выступление президента перед парламентом сдвинули на неопределенный срок, рассказывали ранее источники РБК. Согласно Конституции, глава государства обращается с посланиями к Федеральному собранию ежегодно. Однако в 2017 году был создан прецедент, когда послание не состоялось — оно прошло 1 марта 2018 года.

Песков в сентябре говорил, что Путин выступит с посланием до конца 2022 года: «По закону, Конституции, президент должен выступать с посланием. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет», — подчеркивал он. 9 ноября пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов о сроках оглашения послания и проведения прямой линии, заявил, что это зависит от графика Путина: «Смотрим, подстраиваемся под график президента, он весьма динамичный, поскольку ситуация динамична. Как только мы определимся, мы вам расскажем».

В подготовке ежегодного обращения главы государства к парламенту традиционно задействовано большое количество ведомств и организаций. Свои тезисы обычно готовят ключевые управления администрации президента, правительство и министерства, привлекаются эксперты по различным направлениям. Единый текст готовит референтура главы государства.

Непосредственно на оглашение послания приглашаются депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, руководство администрации президента, премьер-министр и члены правительства, главные редакторы федеральных СМИ, общественные деятели, представители экспертного сообщества.

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В контексте большой политической кампании

«Фактически это будет послание перед большой политической кампанией 2023–2024 годов. Менее чем через полтора года состоятся выборы президента, поэтому заложенные в послании меры и месседжи будут работать на эту кампанию», — прогнозирует политконсультант, в прошлом сотрудник администрации президента Мария Сергеева. Традиционно послание делится на внешнеполитическую, внутриполитическую, социальную и экономическую части, отмечает она. «Безусловно, в связи со специальной военной операцией от социальной части будут ждать мер по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, от экономической — мер, направленных на укрепление экономики в условиях беспрецедентных санкций», — считает эксперт. Много внимания, по мнению Сергеевой, будет уделено патриотическому воспитанию детей и молодежи. «Что касается идеологии послания, уверена, что оно будет продолжать валдайскую речь Путина», — резюмирует эксперт.

Международная составляющая послания явно будет носить яркий антизападный характер — это видно по последним выступлениям президента, полагает политолог Алексей Макаркин. «Будет антиколониальный и консервативный дискурс», — предполагает он. Что касается внутренней составляющей, то, по мнению Макаркина, «надо будет показать, что ситуация в стране контролируется»: «Послания традиционно выполняют терапевтическую функцию для граждан, смысл которой в том, что государство выполняло и будет выполнять свои обязательства».

Интрига, считает эксперт, в том, в каком соотношении будут представлены внутренняя и внешняя составляющие — до начала специальной военной операции в посланиях традиционно доминировала внутренняя повестка.

«Не думаю, что Путин будет говорить о макроэкономике, ключевой ставке, экономических стратегиях. Вероятнее всего, он коснется тем, которые волнуют обычных людей, — это доходы населения и тарифы ЖКХ», — считает доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. В третьем квартале, напоминает он, произошло заметное падение реальных располагаемых доходов (на 3,4%), и всех интересует, что будет дальше — с зарплатами, пенсиями, социальными пособиями.

«К моменту послания острее встанет вопрос внеочередной индексации тарифов ЖКХ в среднем на 9%, поскольку она запланирована уже на 1 декабря. Придется объяснить, зачем это было нужно с учетом падения доходов и экономического кризиса», — полагает эксперт. «Возможно, такой разговор о насущном он [Путин] обернет в оболочку размышлений о том, что глобальной экономике угрожает рецессия, и постарается упокоить россиян», — резюмировал Николаев.

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Владимир Путин Дмитрий Песков Послание президента к Федеральному Собранию

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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