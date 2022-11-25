Зеленский заявил, что готов рассмотреть возвращение Крыма невоенным путем

Зеленский сказал, что «будет только за» способ вернуть Крым в состав Украины невоенным путем. В августе он говорил, что Киев добьется этого «любыми средствами». Власти России считают вопрос принадлежности полуострова закрытым

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Киеву способ возвращения Крыма в состав страны невоенным путем.

«Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом», — сказал он, отметив, что, если предложенное Украине решение предполагает, что полуостров останется в составе России, «на это не стоит тратить свое время».

По словам украинского лидера, вооруженный конфликт не завершится до тех пор, пока страна не вернет себе утраченные территории, в противном случае возобновление боевых действий будет вопросом времени.

В августе Зеленский говорил, что Украина готова возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными». Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ заявил, что полуостров никогда не перестанет быть частью России.

Крым вошел в состав России весной 2014 года после референдума, большинство участников которого высказались за присоединение к России. Украина и большинство стран Запада не признают его итогов, считают полуостров оккупированной территорией и обвиняют Москву в аннексии. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт.

Президент Владимир Путин также исключает возможность обсуждения статуса четырех регионов, вошедших в состав России осенью текущего года (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), заявляя, что их жители сделали свой однозначный выбор на референдумах. Итогов голосования не признали большинство государств, а Зеленский утвердил решение об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока страну возглавляет Путин. В то же время он не исключил диалога с Россией, «которая действительно готова к миру».

Российские власти, в свою очередь, обвиняют Украину в нежелании договариваться и в демонстрации «сугубо воинственного настроя», а не стремления к перемирию. В Кремле считают, что Украина не хочет и не может вести переговоры с Россией, поэтому «цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции». Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у властей Украины есть возможности урегулировать конфликт и «прекратить, соответственно, все страдания, возможные страдания населения», выполнив требования России. В чем они заключаются, представитель Кремля не уточнил. Однако в начале спецоперации власти называли целью боевых действий «демилитаризацию и денацификацию» Украины.