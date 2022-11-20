Медведев назвал Киев русским городом в ответ на план Украины вернуть Крым

Киев — «русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски», заявил Медведев. Так он отреагировал на сообщения, что украинские власти грозят «вернуть Крым»

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что Киев — «русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски». Он пояснил, что решил написать этот пост из-за того, что «разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят «вернуть Крым».

«Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они еще очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи», — написал Медведев.

В связи с этим он решил напомнить, что Киев был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и республиканской столицей в составе СССР.

«И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать», — добавил замглавы Совбеза.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина и страны Запада не признают итогов голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что считает вопрос принадлежности полуострова закрытым.

Ранее о том, что Украина готова возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными», заявлял украинский президент Владимир Зеленский. «Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов отвечал, что полуостров никогда не перестанет быть частью России. «Все они понимают, что Крыма им не видать как своих ушей», — сказал он.