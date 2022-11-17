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Военная операция на Украине ,  
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МИД заявил о «воинственном настрое» Киева

МИД России: в Киеве настроены на эскалацию конфликта
Представитель МИДа отметил, что Киев ни слова не говорил о прекращении боевых действий или перемирии, в этом «настрое» его поддерживает Запад
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

О перемирии с Украиной речи не идет, Киев настроен на эскалацию конфликта, заявил замдиректора департамента информации и печати МИДа Иван Нечаев во время брифинга.

«Сугубо воинственный настрой демонстрирует руководство Украины. О прекращении боевых действий или перемирии нет ни слова. В Киеве настроены на эскалацию конфликта», — сказал он.

Нечаев заявил, что Запад поддерживает отказ Киева от переговоров. «Этот курс киевского режима полностью одобряется Западом, готовым отправлять на Украину все больше оружия, из которого Вооруженные силы Украины ведут обстрелы жилых кварталов, социальных объектов ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и ряда других приграничных областей России», — сказал представитель МИДа.

Газета Politico 15 ноября со ссылкой на источники сообщила, что Госдепартамент США пытается заложить основу для возможного диалога между Москвой и Киевом, однако усилия американских чиновников наталкиваются на сопротивление украинской стороны. В частности, приложить усилия для переговоров Москвы и Киева призывает глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

17 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, но они должны проходить публично. По его словам, в Киеве получали «публичные и не очень» сигналы от лидеров стран о том, что президент России Владимир Путин хочет прямых переговоров. «И я сказал: смотрите, мы предложим публичную форму», — отметил Зеленский.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что переговоры с Украиной следует вести лишь для достижения какой-либо необходимой Москве цели и они не могут быть публичными. «Любые переговоры имеют цель. Наши цели хорошо известны. Они могут достигаться или посредством СВО (специальной военной операции. — РБК), или посредством переговоров. <...> Наша позиция исчерпывающе понятна и известна», — заявил Песков.

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Москва регулярно призывает Киев к возобновлению диалога, отмечая, что в украинской столице встречного желания не проявляют. При этом на Украине в качестве условий для переговоров называют восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, трибунал над военными преступниками и гарантии безопасности. Ранее Зеленский несколько раз заявлял и впоследствии подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.

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