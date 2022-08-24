Аксенов ответил Зеленскому на слова о возврате Крыма «любыми средствами»

Выступая на форуме «Крымская платформа» Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными». В ответ Аксенов назвал мероприятие «клоунадой» и указал, что «Крыма им не видать как своих ушей»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Участники «Крымской платформы» понимают, что полуостров никогда не перестанет быть частью России, а само мероприятие отдаляет ее участников все дальше от Крыма. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Это парад политических фриков, кроме как клоунадой это назвать невозможно. Кроме того, это движение «Крымской платформы» отдаляет ее от Крыма все дальше и дальше <…>. Прогнозируемая была повестка — как максимально навредить России, нам <…> Все они понимают, что Крыма им не видать как своих ушей», — сказал он.

Ранее в этот день украинский президент Владимир Зеленский, во время онлайн-саммита «Крымская платформа», заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными». «Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — сказал глава государства.

В марте этого года, через две недели после начала российской спецоперации на Украине, Зеленский не исключал поиск компромисса в переговорах с Россией по вопросу Крыма, ДНР и ЛНР. «Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — говорил он. При этом глава государства уточнял, что вопрос сложнее, чем просто признание этих регионов, так как нужно учитывать мнение людей, которые хотят быть частью Украины.

В Кремле на это отвечали, что Киеву хорошо известна позиция России по Крыму, ДНР и ЛНР: полуостров является, по мнению Москвы, российским регионом, а республики — суверенными государствами. «<...> это надо признать де-факто и де-юре», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Однако позже переговорный процесс России и Украины застопорился и до сегодняшнего дня не возобновился. Зеленский ранее говорил, что «красной линией», за которой с Россией невозможны будут никакие переговоры, станет проведение трибунала над украинскими военными в Мариуполе. Кроме того, президент в качестве условия отказа от переговоров называл проведение референдумов о присоединении к России на территории регионов, которые сейчас находятся под контролем российских военных.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума в 2014 году, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к ней. Украина и страны Запада этого не признали: они считают полуостров оккупированной территорией и обвиняют Москву в аннексии. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению. Президент Владимир Путин еще в 2016 году говорил, что «народ Крыма решение принял и проголосовал», поэтому «вопрос исторически закрыт».