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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил о ракетной атаке на Севастополь

Губернатор Развожаев: силы ПВО сбили ракету в районе аэродрома в Севастополе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Севастополе отражают ракетную атаку, заявил губернатор Михаил Развожаев. В городе примерно с 21:00 была объявлена воздушная тревога, спустя час губернатор сообщил об отбое сигнала об опасности.

«По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома «Бельбек». Работа продолжается», — написал он в телеграм-канале.

Аэродром находится в северной части города, вблизи черноморского побережья.

Также сообщалось о перекрытии движения на Крымском мосту, в мониторинговом канале спустя час сообщили, что автотранспорт снова может проезжать по нему.

Материал дополняется

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Севастополь ракетный удар Воздушная тревога Михаил Развожаев
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