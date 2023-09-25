Развожаев сообщил о ракетной атаке на Севастополь
Губернатор Развожаев: силы ПВО сбили ракету в районе аэродрома в Севастополе
В Севастополе отражают ракетную атаку, заявил губернатор Михаил Развожаев. В городе примерно с 21:00 была объявлена воздушная тревога, спустя час губернатор сообщил об отбое сигнала об опасности.
«По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома «Бельбек». Работа продолжается», — написал он в телеграм-канале.
Аэродром находится в северной части города, вблизи черноморского побережья.
Также сообщалось о перекрытии движения на Крымском мосту, в мониторинговом канале спустя час сообщили, что автотранспорт снова может проезжать по нему.
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