В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу по новым правилам в городе объявили впервые — ранее власти сообщали о ракетной опасности. Оповещения введены после двух ракетных атак по городу, в том числе по штабу Черноморского флота

Севастополь (Фото: Александр Лыскин / Global Look Press)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. Он не уточнил, в связи с чем это произошло. Ранее в городе объявляли ракетную и воздушную опасности на фоне ракетных ударов.

Около 21:00 было перекрыто движение на Крымском мосту, сообщается в мониторинговом канале.

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25 сентября Развожаев сообщил, что власти выработали алгоритм оповещения населения об угрозе воздушной атаки. При получении сигнала от военных включаются сирены и громкоговорители, появляются сообщения о тревоге в эфире федеральных каналов и региональных СМИ, информацию об этом публикует губернатор в Telegram.

После этого жителям дают 30–50 минут, чтобы проследовать в укрытия или остаться дома, следуя инструкциям: закрыть окна и не приближаться к ним, перекрыть газ, воду и электричество, укрыться в помещении у несущей стены.

За последние дни Севастополь дважды подвергся ракетным ударам. 22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота, здание получило повреждения, там начался пожар. Обломки ракеты упали возле Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского. В десяти домах в центре города из-за взрывной волны выбило окна. Минобороны сообщало, что один военный пропал без вести. Средства ПВО сбили пять ракет.

На следующий день Развожаев сообщил, что в Севастополе снова сработала система ПВО, обломки ракеты упали близ причала Сухарной балки в северной части города.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на украинские ВВС сообщил, что при ударе 22 сентября были использованы дальнобойные британские ракеты Storm Shadow.