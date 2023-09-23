 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Севастополе закрыли парк из-за обнаружения обломка ракеты

Развожаев: парк Учкуевка закрыт после обнаружения части от сбитой ракеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Парк Учкуевка на севере Севастополя закрыли из-за найденного обломка от сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты. Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он попросил жителей сохранять спокойствие.

Утром губернатор объявил о ракетной опасности и опубликовал инструкцию для населения. Развожаев посоветовал плотно закрыть окна, отойти от них на безопасное расстояние и сесть у несущей стены. Спустя 25 минут он заявил об отбое тревоги. Однако через пять минут Развожаев вновь объявил о ракетной и воздушной опасности, предупреждение отменили спустя 14 минут.

В Севастополе сработала система ПВО, ракетные обломки упали рядом с причалом Сухарной балки. Власти приостановили движение морского пассажирского транспорта в бухте Севастополя.

22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе, после чего там начался пожар. Российские военные сбили семь ракет из десяти запущенных, один военный после атаки пропал без вести. Удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow, узнал Sky News.

Читайте на РБК Pro
В чем секрет живучести старейших компаний США — The Economist
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
75 дней до отключения Google и Apple ID: как быть с регистрацией на сайте
Невербальная коммуникация: как вывести клиентский сервис на новый уровень

Гражданская инфраструктура штаба не повреждена, пострадавших не было. Тем не менее власти попросили горожан не посещать центр Севастополя, а жителей проспекта Нахимова призвали покинуть дома на время уборки обломков.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Севастополь Михаил Развожаев обстрелы Storm Shadow
Материалы по теме
Развожаев назвал ложной информацию об ударах ВСУ по энергообъектам
Политика
Жителей Севастополя попросили покинуть дома на время уборки ракеты
Политика
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по штабу в Севастополе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 13:53
Минобороны заявило, что ВСУ потеряли 1455 бойцов за неделю Политика, 13:37
Путин выразил соболезнования президенту Италии после смерти Наполитано Политика, 13:24
В Севастополе закрыли парк из-за обнаружения обломка ракеты Политика, 13:16
Роналду не смог забить в пустые ворота с нескольких метров. Видео Спорт, 13:14
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 13:06
Глава ОКР заявил, что сменившие гражданство спортсмены поймут свою ошибку Спорт, 13:03
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В Москве машина перевернулась после ДТП в Лефортовском тоннеле Общество, 12:52
Губернатор Севастополя поручил разобраться с закрытыми укрытиями Политика, 12:43
Путин поблагодарил ученых, помогающих амурским тиграм Общество, 12:37
«Динамо» после седьмой победы подряд возглавило турнирную таблицу КХЛ Спорт, 12:34
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 12:23
Дубль получившего в США тюремный срок игрока принес СКА победу в КХЛ Спорт, 12:20
Сальдо избрали губернатором Херсонской области Политика, 12:19