В Севастополе закрыли парк из-за обнаружения обломка ракеты

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Парк Учкуевка на севере Севастополя закрыли из-за найденного обломка от сбитой ракеты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты. Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он попросил жителей сохранять спокойствие.

Утром губернатор объявил о ракетной опасности и опубликовал инструкцию для населения. Развожаев посоветовал плотно закрыть окна, отойти от них на безопасное расстояние и сесть у несущей стены. Спустя 25 минут он заявил об отбое тревоги. Однако через пять минут Развожаев вновь объявил о ракетной и воздушной опасности, предупреждение отменили спустя 14 минут.

В Севастополе сработала система ПВО, ракетные обломки упали рядом с причалом Сухарной балки. Власти приостановили движение морского пассажирского транспорта в бухте Севастополя.

22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе, после чего там начался пожар. Российские военные сбили семь ракет из десяти запущенных, один военный после атаки пропал без вести. Удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow, узнал Sky News.

Гражданская инфраструктура штаба не повреждена, пострадавших не было. Тем не менее власти попросили горожан не посещать центр Севастополя, а жителей проспекта Нахимова призвали покинуть дома на время уборки обломков.