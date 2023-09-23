Губернатор Развозжаев: в Севастополе во второй раз объявлена ракетная опасность

В Севастополе второй раз за утро объявили об угрозе ракетного удара

Власти Севастополя дважды за утро сообщили о ракетной опасности и вскоре отменили этот режим. Ранее утром в городе сработали системы ПВО, ракетные обломки упали к северу от Севастополя

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В Севастополе снова объявлена «ракетная и воздушная опасность», заявил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Спустя 14 минут он сообщил об отбое угрозы.

В первый раз этим утром он объявил о ракетной опасности в 9:37 и опубликовал инструкцию для населения. Губернатор посоветовал плотно закрыть окна, закрыть и отойти от них на значительное расстояние, сев на пол в комнате с несущими стенами. Спустя 25 минут Развожаев объявил об отбое тревоги.

Перед этим в городе сработали системы ПВО, ракетные обломки упали близ причала Сухарной балки. Власти приостановили движение морского пассажирского транспорта в бухте Севастополя.

Днем ранее украинская армия ударила по штабу Черноморского флота в Севастополе, там начался пожар. Российские военные сбили семь ракет из десяти запущенных. Один военнослужащий при ударе пропал без вести. Удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow, узнал Sky News.

Гражданская инфраструктура штаба не пострадала, как и находившиеся на улице люди. Тем не менее, власти попросили горожан не посещать центр Севастополя, а жителей проспекта Нахимова призвали покинуть дома на время уборки обломков. Развожаев тогда предупреждал об угрозе еще одного удара, но вскоре объявил об отбое.

Западные государства осознают последствия ударов по Крыму, говорил представитель президента Дмитрий Песков. Администрация президента США отмечала, что не считает Крым частью Россию, а потому не против ударов Украины по целям на его территории.

Москва считает вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым. Украина и большинство других государств мира не поддержали эту позицию.