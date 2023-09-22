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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны уточнило, что объявленный погибшим военный пропал без вести

Минобороны: объявленный погибшим военный пропал без вести
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Военная операция на Украине
Здание Штаба Черноморского флота в Севастополе
Здание Штаба Черноморского флота в Севастополе (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота один военный пропал без вести, уточнили в Минобороны.

Изначально ведомство сообщало, что военный погиб.

О ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе днем 22 сентября сообщил глава города Михаил Развожаев. По его данным, гражданская инфраструктура штаба не получила повреждений, люди, находившиеся на улице, не пострадали. Изначально губернатор заявлял о риске еще одного удара, но позже сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности. При этом он попросил жителей не ездить в центр города.

Средства ПВО сбили пять ракет, уточнили в Минобороны. После удара в штабе флота возник пожар, пожарные приступили к его тушению.

Утром 22 сентября Минобороны сообщало о предпринятой ВСУ попытке ударить по Крыму управляемыми ракетами и дронами, они были сбиты силами ПВО. Еще одну ракету днем уничтожили в районе Бахчисарая. О сбитых крылатых ракетах над Крымом заявлял также глава полуострова Сергей Аксенов, не уточнив, сколько их было и в каком районе их уничтожили.

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Теги
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