Минобороны уточнило, что объявленный погибшим военный пропал без вести
В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота один военный пропал без вести, уточнили в Минобороны.
Изначально ведомство сообщало, что военный погиб.
О ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе днем 22 сентября сообщил глава города Михаил Развожаев. По его данным, гражданская инфраструктура штаба не получила повреждений, люди, находившиеся на улице, не пострадали. Изначально губернатор заявлял о риске еще одного удара, но позже сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности. При этом он попросил жителей не ездить в центр города.
Средства ПВО сбили пять ракет, уточнили в Минобороны. После удара в штабе флота возник пожар, пожарные приступили к его тушению.
Утром 22 сентября Минобороны сообщало о предпринятой ВСУ попытке ударить по Крыму управляемыми ракетами и дронами, они были сбиты силами ПВО. Еще одну ракету днем уничтожили в районе Бахчисарая. О сбитых крылатых ракетах над Крымом заявлял также глава полуострова Сергей Аксенов, не уточнив, сколько их было и в каком районе их уничтожили.
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