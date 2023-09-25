Губернатор Севастополя объяснил звук взрыва в центре города

Развожаев объяснил звук взрыва в Севастополе ремонтом в штабе флота

Последствия ракетного удара со стороны ВСУ по штабу Черноморского флота (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил звук взрыва в центре города ремонтом в штабе Черноморского флота. 22 сентября здание штаба подверглось атаке украинских военных.

«Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города, — это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ. Осуществленный при помощи контролируемого подрыва», — написал Развожаев в телеграм-канале.

В пятницу, 22 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны уточнили, что средства ПВО сбили пять ракет. После удара в штабе флота возник пожар, в десяти жилых домах в центре города выбило стекла. Развожаев заявил об отсутствии пострадавших среди местных жителей, при этом в Минобороны добавили, что один военный пропал без вести. Удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow, заявили телеканалу Sky News в украинских ВВС.