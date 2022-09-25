В Кузбассе назвали фейком мобилизацию всех мужчин в деревне Тюменево

В деревне Тюменево уведомление о прибытии в военкомат получили 10 человек и это не значит, что их всех призовут, сообщили в правительстве Кемеровской области

Фото: ТАСС

Информация о призыве в рамках частичной мобилизации всех мужчин в деревне Тюменево (Кемеровская область) является фейком, сообщили РБК в правительстве региона. Там указали, что уведомления о прибытии в военкомат получили десять человек и это не значит, что их всех призовут.

По словам начальника департамента военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса Ерема Арутюняна, в СМИ появилась информация, что в деревне Тюменево призвали всех мужчин — 59 человек, и это не соответствует действительности. Публикацию об этом со ссылкой на источник выпустила «Новая газета. Европа» (заблокирована Роскомнадзором).

«Проведена проверка данной информации, это фейк, который создали и распространяют намеренно. Хочу напомнить, что за распространение ложной информации, касающейся проведения спецоперации, предусмотрена уголовная ответственность», — сказал Арутюнян.

Он сообщил, что в Тюменево уведомление о необходимости явиться в военкомат получили десять человек. По его словам, это не значит, что их всех призовут. В военкомате изучат состояние здоровья, семейное положение и другие факторы, сообщил Арутюнян. «Подчеркиваю, что в соответствии с ситуацией мы призываем 0,14% от общей численности подлежащих призыву», — рассказал он.

В Кузбассе разбираются с «единичными случаями» призыва граждан, которые не полностью соответствовали требованиям Минобороны, заявил Арутюнян, отметив, что каждую ситуацию рассматривают индивидуально.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тыс. человек — и только тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и необходимую вооруженным силам специальность. Речь в первую очередь идет о стрелках, артиллеристах, танкистах и водителях, пояснили в Минобороны.

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Под призыв не попадут работники оборонных предприятий, многодетные родители, отдельные специалисты ИT-отрасли, банков и СМИ. Отсрочку получат студенты вузов и колледжей.

Ошибки при проведении частичной мобилизации ранее признали в нескольких регионах. В Якутии призвали многодетных отцов, после чего глава республики Айсен Николаев назвал это недопустимым и пообещал, что «призванные ошибочно» будут возвращены. Работу по аналогичным инцидентам начали во Владимирской области, заявлял глава региона Александр Авдеев.

В Бурятии вызванных по повестке 70 многодетных отцов отпустили домой после уточнения данных, говорил глава республики Алексей Цыденов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что после поступления жалоб при содействии военкомата отменили призыв 70 человек.

Частичную мобилизацию нужно проводить в соответствии с законом и исправлять ошибки в случае их допущения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. О том же сказала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая призвала губернаторов при необходимости «круглосуточно» быть на связи с военкоматами, региональными омбудсменами и общественностью.