В Кузбассе назвали фейком мобилизацию всех мужчин в деревне Тюменево

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:32
Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн Pro, 13:31
Велогонщика арестовали в ночь перед финалом ЧМ за потасовку с девочками Спорт, 13:22
В Дарвиновском музее не будут открывать временный пункт мобилизации Политика, 13:19
Тарпищев оценил победы российских теннисисток на турнирах в Сеуле и Токио Спорт, 13:10
Работа будет: кому из айтишников не грозит увольнение из-за роботов Pro, 13:07
Самодельное взрывное устройство сработало около администрации Бердянска Политика, 12:59
Боец ММА Минеев заявил, что получил повестку и «бегать не собирается» Спорт, 12:54
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 12:52
Биохакинг: как раскрыть потенциал человеческого организма Pro, 12:43
Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан Политика, 12:36
Как проходят референдумы о присоединении к России четырех регионов Политика, 12:28 
В Кузбассе назвали фейком мобилизацию всех мужчин в деревне Тюменево Политика, 12:21
Еще два депутата Госдумы решили отправится в зону спецоперации Политика, 12:15
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кузбассе назвали фейком мобилизацию всех мужчин в деревне Тюменево

В деревне Тюменево уведомление о прибытии в военкомат получили 10 человек и это не значит, что их всех призовут, сообщили в правительстве Кемеровской области
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Информация о призыве в рамках частичной мобилизации всех мужчин в деревне Тюменево (Кемеровская область) является фейком, сообщили РБК в правительстве региона. Там указали, что уведомления о прибытии в военкомат получили десять человек и это не значит, что их всех призовут.

По словам начальника департамента военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса Ерема Арутюняна, в СМИ появилась информация, что в деревне Тюменево призвали всех мужчин — 59 человек, и это не соответствует действительности. Публикацию об этом со ссылкой на источник выпустила «Новая газета. Европа» (заблокирована Роскомнадзором).

«Проведена проверка данной информации, это фейк, который создали и распространяют намеренно. Хочу напомнить, что за распространение ложной информации, касающейся проведения спецоперации, предусмотрена уголовная ответственность», — сказал Арутюнян.

Глава СПЧ пожаловался Шойгу на «палочный» подход к мобилизации
Политика
Фото:Павел Львов / РИА Новости

Он сообщил, что в Тюменево уведомление о необходимости явиться в военкомат получили десять человек. По его словам, это не значит, что их всех призовут. В военкомате изучат состояние здоровья, семейное положение и другие факторы, сообщил Арутюнян. «Подчеркиваю, что в соответствии с ситуацией мы призываем 0,14% от общей численности подлежащих призыву», — рассказал он.

В Кузбассе разбираются с «единичными случаями» призыва граждан, которые не полностью соответствовали требованиям Минобороны, заявил Арутюнян, отметив, что каждую ситуацию рассматривают индивидуально.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тыс. человек — и только тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и необходимую вооруженным силам специальность. Речь в первую очередь идет о стрелках, артиллеристах, танкистах и водителях, пояснили в Минобороны.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Почему США будут ослаблять доллар и как это влияет на рубль
Статьи
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Инструкции
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Не спешите увольнять сотрудника: три рискованные для компании ситуации
Инструкции
Pro
Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю
Инструкции
Pro
Жертвы думскроллинга: как отучить сотрудников читать пугающие новости
Статьи

10 главных вопросов о частичной мобилизации
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Под призыв не попадут работники оборонных предприятий, многодетные родители, отдельные специалисты ИT-отрасли, банков и СМИ. Отсрочку получат студенты вузов и колледжей.

Ошибки при проведении частичной мобилизации ранее признали в нескольких регионах. В Якутии призвали многодетных отцов, после чего глава республики Айсен Николаев назвал это недопустимым и пообещал, что «призванные ошибочно» будут возвращены. Работу по аналогичным инцидентам начали во Владимирской области, заявлял глава региона Александр Авдеев.

В Бурятии вызванных по повестке 70 многодетных отцов отпустили домой после уточнения данных, говорил глава республики Алексей Цыденов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что после поступления жалоб при содействии военкомата отменили призыв 70 человек.

Володин поручил исправлять допущенные при частичной мобилизации ошибки
Политика
Вячеслав Володин

Частичную мобилизацию нужно проводить в соответствии с законом и исправлять ошибки в случае их допущения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. О том же сказала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая призвала губернаторов при необходимости «круглосуточно» быть на связи с военкоматами, региональными омбудсменами и общественностью.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
частичная мобилизация Военная операция на Украине призыв Кемеровская область Кузбасс
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Госдуме предложили выплату мобилизованным в 300 тыс. руб.
Политика
Минобрнауки подтвердило отсрочку аспирантов от мобилизации
Политика
На Украине допустили мобилизацию «всех или очень многих» студентов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter