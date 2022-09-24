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Военная операция на Украине ,  
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Глава СПЧ пожаловался Шойгу на «палочный» подход к мобилизации

Военкоматы формально относятся к своим обязанностям в рамках мобилизации, повестки получают те, кто не подлежит призыву, заявил глава СПЧ. Он призвал не допускать случаев, «которые могут подорвать доверие народа»
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Глава СПЧ Валерий Фадеев пожаловался в Минобороны на формальный подход военкоматов к объявленной президентом частичной мобилизации.

«Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики «палочной системы», формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту. В то же время известны случаи отказа в приеме добровольцев из-за того, что военкомат «уже выполнил план». У военкоматов могут быть устаревшие базы, цифровизация где-то хромает, поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана», — заявил он.

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Фадеев призвал не допускать случаев, «которые могут подрывать доверие народа». В качестве примеров он привел сообщения о мобилизации 70 многодетных отцов в Бурятии (позже их отпустили, на ситуацию обратил внимание губернатор), призыв медсестер и акушерок в Свердловской области «без какого-либо опыта работы в экстренных ситуациях под угрозой уголовного преследования» (об этом сообщала журналистка Ксения Собача), мобилизацию не служившего 58-летнего директора школы в Волгоградской области («Осторожно, новости» писали об этом со ссылкой на дочь мужчины) и 57-летнего пенсионера-агронома с дочерью-инвалидом на иждивении в Смоленской области.

Глава СПЧ считает, что нужно еще раз объяснить, кто подлежит призыву и широко распространить инструкции для призывников. «Вызывает недовольство и стиль работы — некоторые вручают повестку в 2 часа ночи как будто считают, что у нас все уклонисты», — пишет он.

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При этом Фадеев выразил недоумение из-за предоставления отсрочки сотрудникам ИТ-компаний. «Бронь» должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности», — считает глава СПЧ

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Глава СПЧ добавил, что отправил письмо министру обороны Сергею Шойгу с просьбой срочно урегулировать описанные выше проблемы.

Член СПЧ и главред «МК» Павел Гусев заявил, что поднял по линии Общественного совета при Минобороны наличие групп граждан, которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации, однако не входят в них и оказываются в «серой зоне» законодательства. К ним он отнес:

  • родителей и опекунов детей с инвалидностью до и старше 16 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе, при наличии других лиц, обязанных их содержать в силу закона;
  • лиц, не являющихся близкими родственниками тяжелобольного лица, или лица с инвалидностью 1 группы, но фактически осуществляющие за ними постоянный уход

Кроме того в СПЧ выступают за отсрочку для тех работников, которых не могут оперативно заменить на их рабочем месте, пишет Гусев. «В частности, это соцработники, оказывающие помощь в виде сопровождаемого проживания; учителя школ в сельской или труднодоступной местности; медработники фельдшерских акушерских пунктов и иных медучреждений в сельской или труднодоступной местности», — пояснил он.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Кого не должны призывать в рамках мобилизации

Россия семь месяцев назад — в ночь на 24 февраля — начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту населения Донбасса, а также демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также на подконтрольных российским военным территориях Херсонской и Запорожской областей проходят референдумы о вступлении в состав России.

Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Шойгу говорил, что планируется привлечь 300 тыс. резервистов, при этом он говорил, что в первую очередь речь идет об уже служивших людях, у которых есть боевой опыт. В тексте указа главы государства сказано, что мобилизация должна вестись в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно этому закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку. В самом указе сказано, что право на отсрочку получат россияне, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса и только на время такой работы. Отсрочка же предоставляется:

  • членам Совфеда и Думы
  • тем, кто получит «бронь» по решению правительства
  • призванным временно негодным к военной службы по состоянию здоровья (на срок до полугода)
  • занятые постоянным уходом за близкими родственниками, нуждающимися в таком уходе по состоянию здоровья, если нет других лиц, обязанных по закону содержать таких больных и инвалидов;
  • имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающие без матери хотя бы одного ребенка в возрасте до 16 лет;
  • имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и при этом имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

23 сентября в телеграм-канале Минцифры сообщили, что на отсрочку от призыва в рамках мобилизации могут рассчитывать сотрудники ряда ИТ-компаний, операторов связи и медиа. При этом у них должно быть «соответствующее образование» и они должны работать полный рабочий день.

Среди компаний, чьи сотрудники могут претендовать на отсрочку, Минцифры назвало:

  • аккредитованные ИТ-компании, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечение, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении работы информационной инфраструктуры;
  • операторов связи, задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;
  • зарегистрированные СМИ, радиовещатели, телевещатели, включенные в список системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

Также отсрочку должны получить сотрудники финансовой сферы, занятые на критически важных направлениях. «К таким сотрудникам финансовой сферы относятся специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Теги
Валерий Фадеев Сергей Шойгу частичная мобилизация Военная операция на Украине
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