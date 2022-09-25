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Володин поручил исправлять допущенные при частичной мобилизации ошибки

От эффективности частичной мобилизации зависит боеспособность вооруженных сил и решение задач спецоперации на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Частичную мобилизацию в России необходимо проводить в соответствии с законом, в случаях, когда допущены ошибки, их нужно исправлять, написал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Частичная мобилизация регулируется законами, президентскими указами, а также постановлениями правительства и приказами Минобороны, указал спикер Думы.

Он сообщил о поступающих обращениях, связанных с частичной мобилизацией и заявил, что ее от ее эффективности зависит боеспособность вооруженных сил и решение задач спецоперации, поэтому, по словам Володина, формального подхода быть не должно.

«Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом», — указал он.

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Он пообещал реагировать на всех обращения и указал, что власти на всех уровнях «должны понимать свою ответственность».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что главам российских регионов необходимо обеспечить частичную мобилизацию в полном соответствии с критериями призыва и не допускать ошибок. Губернаторы при необходимости должны быть постоянном на контакте с военкомам «круглосуточно семь дней в неделю», сказала она, добавив, что в обществе и соцсетях уже активно обсуждается информация о некорректных случаях мобилизации граждан.

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Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Призвать планируется 300 тыс. человек и только тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и необходимую вооруженным силами военную специальность, заявлял министр обороны Сергей Шойгу. Речь в первую очередь идет о стрелках, танкистах, артиллеристах и водителях, пояснили в Минобороны. 

Под призыв не попадут, в том числе, работники оборонны предприятий, а отсрочка предусмотрена для части сотрудников IT-отрасли, банков и СМИ, а также студентов вузов и колледжей.

Ошибки при частичной мобилизации ранее признали в нескольких регионах. Глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что в регионе призвали многодетных отцов. Он назвал ситуацию недопустимой и пообещал, что «призванные ошибочно» будут возвращены. Работа по антологичным случаям уже началась во Владимирской области, говорил глава региона Александр Авдеев.

О жалобах с информацией о не подлежащих призыву граждан заявлял губернатор Магаданской области Сергей Носов. В Бурятии после уточнения данных отпустили домой 70 многодетных отцов, сообщал глава республики Алексей Цыденов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что после поступления жалоб при содействии военкоматов помогли 75 жителям региона.

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частичная мобилизация Вячеслав Володин Военная операция на Украине
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