Навальный рассказал о «плане» своего убийства

План убийц сорвался благодаря неожиданным для них действиям пилотов лайнера и медиков, считает оппозиционер. Навальный также поблагодарил своих спасителей

Алексей Навальный (Фото: navalny / Instagram)

План организаторов отравления Алексея Навального, состоял в том, что ему станет плохо на борту летящего самолета, где никто не сможет оказать помощь. Об этом заявил сам Навальный, однако отметил, что это лишь его версия.

«План убийц был прост: мне станет плохо через 20 минут после взлета, еще через 15 минут я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и еще через час я продолжу свое путешествие в черном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет», — написал Навальный на своей странице в сети Instagram.

Сорвать этот план, отметил политик, помогли «цепь счастливых случайностей» и действия тех, чьих имен он сам не знает, а потому называет «неизвестные добрые друзья». Сначала пилоты смогли быстро посадить летевший из Томска в Москву лайнер в аэропорту Омска, а затем местные медики ввели Навальному действующий как противоядие атропин.

«То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15–20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного рассказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — добавил оппозиционер.