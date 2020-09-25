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Отравление Навального ,  
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Навальный рассказал о «плане» своего убийства

План убийц сорвался благодаря неожиданным для них действиям пилотов лайнера и медиков, считает оппозиционер. Навальный также поблагодарил своих спасителей
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Алексей Навальный (Фото: navalny / Instagram)

План организаторов отравления Алексея Навального, состоял в том, что ему станет плохо на борту летящего самолета, где никто не сможет оказать помощь. Об этом заявил сам Навальный, однако отметил, что это лишь его версия.

«План убийц был прост: мне станет плохо через 20 минут после взлета, еще через 15 минут я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и еще через час я продолжу свое путешествие в черном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет», — написал Навальный на своей странице в сети Instagram.

Сорвать этот план, отметил политик, помогли «цепь счастливых случайностей» и действия тех, чьих имен он сам не знает, а потому называет «неизвестные добрые друзья». Сначала пилоты смогли быстро посадить летевший из Томска в Москву лайнер в аэропорту Омска, а затем местные медики ввели Навальному действующий как противоядие атропин.

«То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15–20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного рассказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — добавил оппозиционер.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где политик был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. 22 августа его перевезли в Германию. 2 сентября правительство ФРГ заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок». 14 сентября было опубликовано новое заявление правительства, в котором указывалось, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции.

21 сентября Навальный потребовал от властей России вернуть одежду, в которой он был в день отравления, назвав ее важнейшей уликой. По словам политика, следы «Новичка» были обнаружены на его теле, а потому именно на одежду мог быть нанесен яд.

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Навальный потребовал от силовиков вернуть его одежду
Политика
Алексей Навальный

Один из принимавших участие в разработке «Новичка» ученых, бывший сотрудник филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимир Углев, рассказывал РБК, что Навальный мог быть отравлен путем нанесения яда на одежду (нижнее белье, носки и т.д.) или обувь, с которых тот мало-помалу проникал в организм.

«Если бы командир самолета продолжил полет до Москвы, то картина поражения была бы намного более тяжелая», — полагает Углев.

Российские врачи утверждали, что экспертизы не выявили следов отравления в организме политика. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не могут серьезно относиться к обвинениям, которые «абсолютно не могут никак быть правдой и скорее являются пустым шумом». Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что никаких доказательств российского участия в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным «нет и быть не может».

В то же время постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), получившей от Германии данные об отравлении Навального, направило постпредству ФРГ ноту с требованием передать все сведения по делу политика.

Автор
Евгений Калюков
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