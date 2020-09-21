Навальный сообщил о следах «Новичка» на своем теле

Алексей Навальный назвал свою изъятую одежду «очень важным вещдоком», так как именно на нее мог быть нанесен яд. В Германии заявляют, что политик был отравлен «Новичком», в России уголовное дело заводить не стали

Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов России вернуть одежду, изъятую после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска. В Германии, где Навальный проходит лечение, считают, что тот был отравлен ядом из группы «Новичок», однако российские власти считают, что поводов для возбуждения уголовного дела нет.

«Меня сейчас интересует одно: моя одежда. 30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого», — написал Навальный в своем блоге.

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Политик назвал изъятую у него одежду «очень важным вещдоком». По словам Навального, эксперты из военной лаборатории в Германии и независимые от бундесвера лаборатории во Франции и Швеции обнаружили на его теле следы «Новичка», а потому весьма вероятно, что отравители нанесли яд именно на одежду.

«С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок. Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — заявил Навальный.