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Отравление Навального ,  
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Навальный сообщил о следах «Новичка» на своем теле

Алексей Навальный назвал свою изъятую одежду «очень важным вещдоком», так как именно на нее мог быть нанесен яд. В Германии заявляют, что политик был отравлен «Новичком», в России уголовное дело заводить не стали
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов России вернуть одежду, изъятую после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска. В Германии, где Навальный проходит лечение, считают, что тот был отравлен ядом из группы «Новичок», однако российские власти считают, что поводов для возбуждения уголовного дела нет.

«Меня сейчас интересует одно: моя одежда. 30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли и отправили абсолютно голого», — написал Навальный в своем блоге.

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Политик назвал изъятую у него одежду «очень важным вещдоком». По словам Навального, эксперты из военной лаборатории в Германии и независимые от бундесвера лаборатории во Франции и Швеции обнаружили на его теле следы «Новичка», а потому весьма вероятно, что отравители нанесли яд именно на одежду.

«С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок. Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — заявил Навальный.

Директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что юристы политика официально направят заявление с требованием возврата вещей.

«У Алексея Навального в рамках проверки забрали личные вещи, которые были на нем. Очевидно, что Навальному не хотят выдавать эти вещи. Как и не показывают видео с камер наружного наблюдения в гостинице. Очень вероятно, что это главная их цель — не выдавать вещи <...> Все, что сейчас происходит направлено скорее на сокрытие факта отравления, чем на расследование», —заявил Жданов.

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Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Ранее о том, что следы «Новичка» у Навального были обнаружены не только в образцах крови и мочи, но и на коже, сообщал немецкий журнал Der Spiegel. Издание также сообщало, что «Новичок» был найден на пластиковой бутылке, из которой пил политик, она была доставлена в Германию сотрудниками ФБК. При этом Der Spiegel отмечал, что скорее всего Навальный не был отравлен содержимым бутылки: предположительно, политик отпил из нее уже после того, как яд попал в его организм, оставив на бутылке следы отравляющего вещества.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, где политик был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. 22 августа его перевезли в Германию. 2 сентября правительство ФРГ заявило, что военная лаборатория подтвердила наличие в организме Навального следов отравления ядом из группы «Новичок». 14 сентября было опубликовано новое заявление правительства, в котором указывалось, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального «Новичком» подтвердили лаборатории из Франции и Швеции.

Разработчик «Новичка» объяснил данные об улучшении состояния Навального
Политика
Фото:Hayoung Jeon / EPA / ТАСС

Один из принимавших участие в разработке «Новичка» ученых, бывший сотрудник филиала ГосНИИОХТ в Шиханах Владимир Углев, рассказывал РБК, что Навальный мог быть отравлен путем нанесения яда на одежду (нижнее белье, носки и т.д.) или обувь, с которых тот мало-помалу проникал в организм.

«Надев это белье утром в день отлета и пробыв в нем в сумме около четырех—шести часов, Алексей получил дозу не более чем 20–30% LD50 (средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы. — РБК): это то количество вещества, которого достаточно, чтобы вызвать такую же картину поражения, как и в случае со Скрипалями в Солсбери. Но если бы командир самолета продолжил полет до Москвы, то картина поражения была бы намного более тяжелая», — полагает Углев.

Автор
Евгений Калюков
Алексей Навальный отравление
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