Захарова заявила об отсутствии «российского следа» в деле Навального

Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что никаких доказательств российского участия в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным «нет и быть не может». Об этом она сообщила на брифинге, трансляция которого велась в Facebook МИДа.

«Никаких доказательств некого российского участия — как они говорят, «российский след» — в произошедшем [с Навальным] нет и быть не может», — сказала Захарова.

Захарова также сообщила, что Европейский союз совершил ряд недружественных действий в отношении России. Она рассказала, что эти действия идут в обход международных норм и основаны исключительно на домыслах. «ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом», — сказала официальный представитель министерства.

Захарова отметила, что Москва неоднократно предупреждала ЕС о пагубности такого решения. В ответ на данные действия Россия также расшила список граждан Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию страны.