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Отравление Навального ,  
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Захарова заявила об отсутствии «российского следа» в деле Навального

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что никаких доказательств российского участия в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным «нет и быть не может». Об этом она сообщила на брифинге, трансляция которого велась в Facebook МИДа.

«Никаких доказательств некого российского участия — как они говорят, «российский след» — в произошедшем [с Навальным] нет и быть не может», — сказала Захарова.

Кремль заявил о возможности Навального вернуться в Россию в любой момент
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Алексей Навальный

Захарова также сообщила, что Европейский союз совершил ряд недружественных действий в отношении России. Она рассказала, что эти действия идут в обход международных норм и основаны исключительно на домыслах. «ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом», — сказала официальный представитель министерства.

Захарова отметила, что Москва неоднократно предупреждала ЕС о пагубности такого решения. В ответ на данные действия Россия также расшила список граждан Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию страны.

Официальный представитель МИДа, помимо этого, отметила недружественные действиях со стороны США. По ее словам, американское правительство предпочитает партнерскому диалогу конфликт с Россией.

Навального выписали из клиники «Шарите»
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Клиника &laquo;Шарите&raquo;

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Навальный впал в кому 20 августа, его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи. Спустя два дня политика перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите».

В начале сентября правительство ФРГ объявило, что оппозиционер был отравлен веществом из группы нервно-паралитического яда «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что результаты экспертизы не оставляют сомнений в том, что Навальный стал жертвой отравления Новичком. Она считает, что ответственные за это «хотели заставить его замолчать».

Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти, скорее всего, примут меры в отношении Москвы из-за Навального.

Российские врачи утверждали, что экспертизы не выявили следы отравления в организме политика. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не могут серьезно относиться к обвинениям, которые «абсолютно не могут никак быть правдой и скорее являются пустым шумом».

Сегодня, 23 сентября, в «Шарите» сообщили, что состояние Навального улучшилось и его выписали из стационара. По словам медиков, при соблюдении намеченного курса лечения политик сможет полностью восстановиться.

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