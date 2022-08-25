«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»

Накануне Канада заявила о намерении передать Германии после ремонта шесть турбин для «Северного потока». Российская сторона заявила, что ни один из двигателей сейчас не находится на ремонте в этой стране

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В настоящее время ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая» не находится на ремонте в Канаде, сообщил «Газпром». Накануне глава канадского МИДа Мелани Жоли заявила, что Канада передаст Германии после ремонта в общей сложности шесть турбин для газопровода «Северный поток», несмотря на поступивший ранее отказ «Газпрома» принять одну из них.

Проблемы с возвращением газотурбинного агрегата Siemens для перекачивающей станции возникли из-за санкций Канады, куда он был отправлен на ремонт. Позже канадские власти дали согласие передать установку Германии, чтобы та вернула ее России.

«Газпром» настаивает, что для возвращения турбины компании нужны документальные разъяснения ЕС и Британии, которые исключат санкционные риски относительно ремонта и перевозки подобного оборудования. Сейчас возвращенная из Канады турбина находится в Германии, «Газпром» отказывается ее забирать без полного пакета документов.

Немецкий канцлер Олаф Шольц говорил, что двигатель может быть отправлен в Россию в любое время, если «Газпром» этого захочет. В Siemens Energy, которая обслуживает турьины для «Северного потока», также отмечали, что если бы российская сторона хотела получить турбину, то это уже произошло бы.

«Газпром» из-за отсутствия турбины к концу июля сократил прокачку газа по «Северному потоку» до 20% от мощности (до 33 млн куб. м).

Кроме того, в середине августа компания второй раз за лето объявила об остановке газопровода в целях профилактики. Единственный рабочий двигатель Trent 60 будет остановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября. Газ в это время качаться не будет. В прошлый раз прокачку по «Северному потоку» «Газпром» приостанавливал с 11 по 21 июля.

Читайте на РБК Pro Pro Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета Статьи Pro В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам Исследования Pro «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта Статьи Pro Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть Статьи Pro В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Прогнозы Pro Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать Инструкции Pro Почему сокращаются международные валютные резервы России Почему сокращаются международные валютные резервы России Статьи Pro Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности Инструкции

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в конце июля обвинила Россию в том, что та «намеренно обрубила» поставки уже в 12 стран ЕС (что это за страны, фон дер Ляйен не уточняла), возложив на Москву ответственность за энергетический кризис.

В ЕС начали готовиться к нехватке газа зимой. В начале августа Брюссель утвердил добровольное сокращение потребления топлива на 15%, чтобы сэкономить его на эту зиму.

В Кремле заявляли, что Россия «весьма аккуратно» относится «к реноме ответственного поставщика». Ситуацию с прокачкой российская сторона неоднократно связывала с санкциями.

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 марта превысили $3200.