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«Газпром» объявил о новой остановке «Северного потока» на профилактику
«Газпром» объявил о новой остановке «Северного потока» на профилактику с 31 августа
C 31 августа на трое суток будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60, расположенный на компрессорной станции «Портовая», объявил «Газпром». Это часть «Северного потока».
Техобслуживание запланировано до 2 сентября. На этот период транспорт газа по «Северному потоку» будет приостановлен.
«По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки», — сообщили в «Газпроме».
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