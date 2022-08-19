«Газпром» объявил о новой остановке «Северного потока» на профилактику с 31 августа

«Газпром» объявил о новой остановке «Северного потока» на профилактику

C 31 августа на трое суток будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60, расположенный на компрессорной станции «Портовая», объявил «Газпром». Это часть «Северного потока».

Техобслуживание запланировано до 2 сентября. На этот период транспорт газа по «Северному потоку» будет приостановлен.

«По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки», — сообщили в «Газпроме».

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