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Евросоюз утвердил решение сократить потребление газа на 15% этой зимой

Совет Евросоюза утвердил решение сократить потребление газа на 15% этой зимой
Снизив потребление на 15%, в Евросоюзе хотят «сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России». Мера будет добровольной, но при серьезной угрозе поставкам может стать обязательной
«Газпром» GAZP ₽176,82 -4,37% Купить
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Совет ЕС утвердил план борьбы с энергетическим кризисом, предполагающий снижение потребления газа этой зимой на 15%, сообщается на его сайте.

Добровольное сокращение потребления газа в ЕС будет действовать по 31 марта 2023 года, затем Еврокомиссия рассмотрит возможность его продления. Цель этой меры — «сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия», заявили в Совете Европы.

Сократить потребления газа на 15% страны ЕС договорились 26 июля. Снижение отсчитывается от среднего потребления отдельной страны за последние пять лет.

Мера будет добровольной, и страны сами будут выбирать способы, с помощью которых будет достигнут результат. Однако план также предусматривает возможность объявления «Союзной тревоги» — ее могут ввести при серьезной угрозе для стабильности поставок. В этом случае ограничение потребления для стран — участниц ЕС станет обязательным.

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Фото:Pool / Getty Images Europe

План также предусматривает ряд исключений. В частности, от требования освобождаются страны ЕС, не подключенные к газовым сетям других стран Евросоюза. Кроме того, участники объединения могут запросить смягчение условий, если они превысили целевые показатели заполнения хранилищ, а также если их важнейшие отрасли промышленности сильно зависят от газа.

Евросоюз договорился о снижении потребления газа на фоне сокращения прокачки по «Северному потоку-1» — одному из основных маршрутов поставок российского газа в Европу.

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С середины июня «Газпром» неоднократно снижал прокачку по трубопроводу. С 27 июля он работает на 20% мощности. В компании решение объяснили тем, что не могут получить турбину от немецкой компании Siemens Energy. Агрегат ремонтировали на заводе в Канаде и не отправляли из-за санкций. Позже его передали России через Германию. Однако турбина по-прежнему не поступила компании.

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Как заявили в «Газпроме», ему нужны официальные разъяснения ЕС и Великобритании о том, что ремонт и перевозка турбин не попадут под санкции (разъяснения от Великобритании нужны, поскольку именно британская «дочка» Siemens Energy проводит техническое обслуживание турбины на постоянной основе). Таким образом компания хочет застраховать свою собственность, пояснили в Кремле.

В Siemens Energy и Евросоюзе же считают, что Россия использует газ в качестве политического оружия, постоянно находя «какие-то причины», из-за которых не может принять турбину. Кремль эти обвинения не раз отвергал, говоря о том, что причиной проблем с поставками стали антироссийские санкции.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Евросоюз потребление газа российский газ
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