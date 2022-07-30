Фон дер Ляйен заявила, что Россия прекратила поставлять газ в 12 стран ЕС
Россия «намеренно обрубила поставки» газа в 12 стран ЕС, заявила в интервью Diario de Noticias председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она не уточнила, какие именно государства имела в виду. Фон дер Ляйен не исключила полного прекращения потока российского газа и призвала готовиться к «дальнейшим сбоям». Действия Москвы она назвала «энергетической войной», которая, по ее словам, «создает трудности» для жителей европейских стран.
После того как западные страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине, Москва разработала новую схему расчетов за газ с «недружественными государствами», обязав их платить в рублях. Некоторые страны ЕС (Болгария, Польша, Латвия и другие) отказались оплачивать газ в российской валюте, и «Газпром» прекратил поставки туда.
В июне «Газпром» снизил поставки по «Северному потоку», сославшись на задержку с отправкой в Россию турбины Siemens, которая находилась на ремонте в Канаде и вернуть которую обратно не получалось из-за антироссийских санкций. Оттава по просьбе Берлина согласилась передать турбину для «Северного потока» в ФРГ, но оттуда агрегат до сих пор не транспортировали в Россию, потому что российская сторона, опасаясь санкций, не дала на это официального согласия. Сейчас компания поставляет по трубе лишь 33 млн куб. м газа в сутки из плановых 167 млн.
На этом фоне в Европе выросли цены на энергоносители, а власти стран ЕС заговорили об угрозе энергетического кризиса и недостаточных запасах газа на зиму. Дания и Нидерланды ввели первый уровень режима предупреждения ЧС в газоснабжении из-за возможных перебоев с поставками. Второй уровень предупреждения действует в Германии. Венгрия в июле объявила режим ЧП в области энергетики.
26 июля страны ЕС пришли к «политическому соглашению» о добровольном снижении потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Мера будет действовать с 1 августа 2022-го до конца марта 2023 года. Страны сами будут решать, каким именно образом сокращать потребление газа.
Фон дер Ляйен в интервью португальскому изданию отметила, что эта договоренность станет обязывающей, если Россия полностью прекратит поставки газа в Европу.