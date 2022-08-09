Глава регулятора ФРГ призвал экономить газ для стабилизации цен
Если все страны ЕС будут экономить газ, это позволит стабилизировать цены на него, уверен глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.
Глава немецкого регулятора приветствовал общеевропейский план по сокращению потребления газа на 15%. Это означает, что «Германия не осталась в одиночестве» и что «ни одна европейская страна не должна в одиночку переживать этот газовый кризис», отметил он.
«Если все страны Европы будут экономить газ, это может стабилизировать цену, может быть, даже снизить ее, и обеспечить достаточное количество газа на осень и зиму», — сказал Мюллер.
Потребление газа в ФРГ сократилось на 14% по сравнению с прошлым годом.
ЕС 5 августа утвердил добровольное сокращение потребления топлива на 15% этой зимой. В случае угрозы безопасности поставок ЕС обяжет экономить. Цель этой меры — сэкономить газ на эту зиму, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России, которая использует энергоносители «как оружие», поясняли в Евросоюзе.
Страны-члены ЕС согласились сократить потребление газа на 15% по сравнению со средними показателями за последние пять лет с 1 августа по 31 марта 2023 года.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в конце июля заявляла, что Россия уже «намеренно обрубила» поставки в 12 стран ЕС (что это за страны, она не уточнила). Ответственность за энергетический кризис она возложила на Москву и призывала страны Евросоюза готовиться к худшему этой зимой.
В Кремле, отвечая на опасения Германии, что Россия перекроет газ, ранее утверждали, что Москва «весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика». Ситуацию с прокачкой российская сторона связывает с санкциями.