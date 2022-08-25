В России за сутки выявили почти 44 тыс. новых случаев COVID-19

В России выявили максимальное с 13 марта число новых случаев коронавирусной инфекции за сутки — почти 44 тыс. Лидируют по числу заболевших Москва, Петербург, Подмосковье, Краснодарский край и Ростовская область

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за сутки выявили 43919 новых случаев COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба в Telegram. Это максимум с 13 марта, когда за сутки выявили 44989 заболевших.

Госпитализировано 3936 человек, 71 заболевший умер. Выписано в связи с выздоровлением 30775 человек.

Резкий скачок числа заболевших — плюс 9,2 тыс. новых случаев за сутки — произошел накануне, 24 августа. За день до этого оперштаб отчитывался о 30,9 тыс. заболевших.

Из регионов лидируют по количеству заболевших Москва (плюс 8574), Санкт-Петербург (плюс 4423), Московская область (плюс 2958), Краснодарский край (плюс 1288) и Ростовская область (плюс 1138).

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Число ежедневно выявляемых новых пациентов с коронавирусом в России растет с середины лета. 20 августа оперативный штаб сообщил об обнаружении инфекции более чем у 40 тыс. россиян впервые с середины марта.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости обусловлен распространением новых вариантов «омикрона» (BA.4 и BA.5).



На фоне подъема заболеваемости Роспотребнадзор посоветовал властям регионов рекомендовать гражданам носить маски, если заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.

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