В России за сутки выявили почти 44 тыс. новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 43919 новых случаев COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба в Telegram. Это максимум с 13 марта, когда за сутки выявили 44989 заболевших.
Госпитализировано 3936 человек, 71 заболевший умер. Выписано в связи с выздоровлением 30775 человек.
Резкий скачок числа заболевших — плюс 9,2 тыс. новых случаев за сутки — произошел накануне, 24 августа. За день до этого оперштаб отчитывался о 30,9 тыс. заболевших.
Из регионов лидируют по количеству заболевших Москва (плюс 8574), Санкт-Петербург (плюс 4423), Московская область (плюс 2958), Краснодарский край (плюс 1288) и Ростовская область (плюс 1138).
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Число ежедневно выявляемых новых пациентов с коронавирусом в России растет с середины лета. 20 августа оперативный штаб сообщил об обнаружении инфекции более чем у 40 тыс. россиян впервые с середины марта.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости обусловлен распространением новых вариантов «омикрона» (BA.4 и BA.5).
На фоне подъема заболеваемости Роспотребнадзор посоветовал властям регионов рекомендовать гражданам носить маски, если заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.
В ряде регионов сделали масочный режим рекомендательным. Это Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Татарстан, Нижегородская область, Хакасия и др. Обязательное ношение масок вернули власти Бурятии и власти Еврейской автономной области.