В Нижегородской области рекомендовали носить маски из-за вспышки COVID-19
Власти Нижегородской области рекомендовали жителям носить маски из-за роста заболеваемости коронавирусом. Рекомендация Роспотребнадзора внесена в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности», сообщила пресс-служба правительства.
«Нижегородцам и гостям региона рекомендовано носить защитные маски в общественных местах, местах скопления людей, в транспорте и закрытых помещениях по месту работы, учебы», — сказано в сообщении.
Работники и посетители социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей должны соблюдать масочный режим в обязательном порядке.
С 1 сентября власти региона вернут режим обязательной самоизоляции для беременных. С этого дня работодатели будут должны временно перевести беременных женщин на дистанционный режим либо оформить простой.
Власти российских регионов начали рекомендовать жителям носить маски в середине июля, когда суточное число случаев COVID-19 начало расти. Первыми это сделали Москва и Санкт-Петербург, затем Дагестан, Татарстан и Алтай. 19 августа о такой рекомендации объявили Кемеровская область и Хакасия. Обязательный масочный режим пока ввела только Бурятия.
Федеральный Роспотребнадзор призвал регионы рекомендовать носить маски в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях по месту работы или учебы, если показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.