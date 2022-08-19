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В Нижегородской области рекомендовали носить маски из-за вспышки COVID-19

Фото: Михаил Солунин / ТАСС
Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Власти Нижегородской области рекомендовали жителям носить маски из-за роста заболеваемости коронавирусом. Рекомендация Роспотребнадзора внесена в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности», сообщила пресс-служба правительства.

«Нижегородцам и гостям региона рекомендовано носить защитные маски в общественных местах, местах скопления людей, в транспорте и закрытых помещениях по месту работы, учебы», — сказано в сообщении.

Работники и посетители социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей должны соблюдать масочный режим в обязательном порядке.

С 1 сентября власти региона вернут режим обязательной самоизоляции для беременных. С этого дня работодатели будут должны временно перевести беременных женщин на дистанционный режим либо оформить простой.

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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Власти российских регионов начали рекомендовать жителям носить маски в середине июля, когда суточное число случаев COVID-19 начало расти. Первыми это сделали Москва и Санкт-Петербург, затем Дагестан, Татарстан и Алтай. 19 августа о такой рекомендации объявили Кемеровская область и Хакасия. Обязательный масочный режим пока ввела только Бурятия.

Федеральный Роспотребнадзор призвал регионы рекомендовать носить маски в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях по месту работы или учебы, если показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.

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