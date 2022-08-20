Власти ЕАО вернули масочный режим
Жители Еврейской автономной области снова обязаны носить маски в общественных местах, следует из постановления губернатора региона, которое опубликовано на сайте правительства.
По рекомендации областного Роспотребнадзора, губернатор отменил действие июньского постановления о приостановке части коронавирусных ограничений.
Таким образом, власти обязали жителей ЕАО носить маски в общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, услуг, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.
Руководители организаций, которые проводят спортивные и культурно-развлекательные мероприятия, занимаются перевозкой пассажиров и багажа, а также торговлей и общепитом, должны следить за соблюдением масочного режима.
19 августа коронавирусом в ЕАО заразились 29 человек, в больницы попали девять жителей, выздоровели 23, сообщал оперативный штаб. Показатель коллективного иммунитета опустился до 8,8%.
Власти российских регионов стали рекомендовать жителям носить маски и возвращать ограничения после того, как в середине июля заболеваемость COVID-19 начала резко расти. Среди регионов, где масочный режим стал рекомендательным, оказались Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Татарстан, Кемеровская и Нижегородская области, а также республика Хакасия. Обязательно ношение масок закрепили власти Алтая и Бурятии.
16 августа федеральный Роспотребнадзор призвал руководство регионов рекомендовать жителям носить маски, если показатель заболеваемости составляет выше 50 случаев на 100 тыс. населения.