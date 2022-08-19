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В Хакасии рекомендовали носить маски из-за COVID-19

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Жителям Хакасии следует носить маски из-за роста числа заболевших коронавирусом, следует из сообщения регионального Роспотребнадзора в Telegram.

«В связи с тем, что в Республике Хакасия уровень недельной заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, рекомендуется ношение масок по месту работы, а также в местах скопления людей, на транспорте, в закрытых помещениях», — отметило ведомство.

По данным Роспотребнадзора, в республике растет число людей, которые заразились COVID-19 в трудовых коллективах, в том числе на крупных промышленных предприятиях и в офисах. Среди причин этого процесса — игнорирование требований о дезинфекции, обеззараживании воздуха в помещениях и проверке работников на наличие симптомов.

За последние сутки коронавирусом в Хакасии заразился 161 человек, в больницу попали шесть человек, выздоровели 16, сообщал оперативный штаб.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Уровень заболеваемости COVID-19 в России начал расти в июле. Первыми снова надеть маски горожанам рекомендовали власти Москвы и Санкт-Петербурга. Затем этому примеру последовали Дагестан, Татарстан, Алтай и Кемеровская область.

16 августа федеральный Роспотребнадзор посоветовал регионам рекомендовать носить маски в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях по месту работы или учебы, если показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.

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