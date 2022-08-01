Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 63,25 (+0,68) Инвестиции, 16:16
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 62,05 (+0,74) Инвестиции, 16:16
Худавердян подал иск об отмене санкций Евросоюза против него Политика, 20:21
Лондон ослабил российские санкции в сфере страхования судов и самолетов Экономика, 20:08
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 19:58
Минобороны Украины подтвердило получение немецких РСЗО Mars II Политика, 19:35
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 19:29
«Динамо» опровергло заявление «Фламенго» об аренде сбежавшего футболиста Спорт, 19:29
Cуд предоставил учредителям Vauld защиту от кредиторов на 3 месяца Крипто, 19:23
МИД Швеции вызовет российского посла из-за поста о погибшем «наемнике» Политика, 19:21
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 19:05
Глава МИД Сербии назвал обстановку в Косово спокойной, но хрупкой Политика, 19:03
Как дальше будет развиваться конфликт Сербии и Косово Политика, 18:54
«Финам» не исключил ввод комиссии за хранение валюты на брокерских счетах Инвестиции, 18:44
Терраса, камин и пентхаус: как выглядит новый формат гибридного жилья РБК Стиль и Донстрой, 18:42
Путин заявил, что ядерная война не должна быть развязана Политика, 18:39
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны Украины подтвердило получение немецких РСЗО Mars II

Фото: oleksiireznikov / Twitter
Фото: oleksiireznikov / Twitter

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что армия страны уже получила немецкие РСЗО Mars II.

«Спасибо Германии и лично моему коллеге, министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы салютуют нашим немецким партнерам!» — написал Резников в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

Германия анонсировала передачу Украине трех реактивных систем залпового огня в июне.

Mars II — немецкая версия американской РСЗО M270 MLRS. Она способна вести огонь различными боеприпасами, в том числе управляемыми ракетами с системой GPS. Батареи с боевой нагрузкой в 12 ракет устанавливаются на гусеничных машинах, которые могут двигаться со скоростью до 50 км/ч.

В конце июля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Mars II переданы на Украину. «Мы держим свое слово», — заявила она, добавив, что Берлин также передал Киеву три самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы.

Чем воюет Украина: сколько и какого оружия получил Киев от Запада
Политика
Гаубица M777

Кроме того, Резников сообщил сегодня, что на Украину прибыли еще четыре установки РСЗО HIMARS американского производства.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции
Pro
Почему инвесторы покупают армянский драм и игнорируют рэнд ЮАР
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Укусил клещ: что делать и как предотвратить болезни
Инструкции
Pro
Ричард Брэнсон «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей
Статьи

Поставка еще четырех установок HIMARS и боеприпасов к ним входила в 16-й пакет военной помощи США, объявленный 22 июля. Однако помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что США не будут поставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для HIMARS. Их дальность стрельбы составляет 300 км.

Теги
Украина РСЗО РСЗО «HIMARS» Германия
Материалы по теме
Германия поставила Украине три РСЗО Mars II
Политика
Власти Германии разрешили продать Украине 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter