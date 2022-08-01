Минобороны Украины подтвердило получение немецких РСЗО Mars II

Фото: oleksiireznikov / Twitter

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что армия страны уже получила немецкие РСЗО Mars II.

«Спасибо Германии и лично моему коллеге, министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы салютуют нашим немецким партнерам!» — написал Резников в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

Германия анонсировала передачу Украине трех реактивных систем залпового огня в июне.

Mars II — немецкая версия американской РСЗО M270 MLRS. Она способна вести огонь различными боеприпасами, в том числе управляемыми ракетами с системой GPS. Батареи с боевой нагрузкой в 12 ракет устанавливаются на гусеничных машинах, которые могут двигаться со скоростью до 50 км/ч.

В конце июля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Mars II переданы на Украину. «Мы держим свое слово», — заявила она, добавив, что Берлин также передал Киеву три самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы.

Кроме того, Резников сообщил сегодня, что на Украину прибыли еще четыре установки РСЗО HIMARS американского производства.

Читайте на РБК Pro Pro Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно Инструкции Pro Параллельный импорт техники: что не так Параллельный импорт техники: что не так Статьи Pro Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству Исследования Pro Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей Статьи Pro У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую? У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую? Инструкции Pro Почему инвесторы покупают армянский драм и игнорируют рэнд ЮАР Почему инвесторы покупают армянский драм и игнорируют рэнд ЮАР Статьи Pro Укусил клещ: что делать и как предотвратить болезни Укусил клещ: что делать и как предотвратить болезни Инструкции Pro «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей Статьи

Поставка еще четырех установок HIMARS и боеприпасов к ним входила в 16-й пакет военной помощи США, объявленный 22 июля. Однако помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что США не будут поставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS для HIMARS. Их дальность стрельбы составляет 300 км.