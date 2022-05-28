В Германии сочли невозможным удовлетворить все желания Киева по оружию

В ближайшее время Берлин поставит Киеву самоходные гаубицы PzH 2000, заявил вице-канцлер Германии Хабек, отвергнув обвинения в том, что страна недостаточно поддерживает Украину

Фото: Thomas Imo / IMAGO / photothek.net / Global Look Press

Германия помогает Украине поставками вооружений, однако не может удовлетворить все желания Киева. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью Die Welt.

«Пока мы говорим, украинские солдаты проходят подготовку по обращению с самоходными гаубицами PzH 2000. Это одно из самых современных артиллерийских орудий», — подчеркнул он.

По его словам, в ближайшее время Берлин поставит это оружие Киеву. Хабек отверг обвинения в адрес Германии, что страна прилагает недостаточно усилий для поддержки украинской стороны.

«Дело отнюдь не в том, что Германия ничего или слишком мало поставляет. Правильно — Берлин не может выполнить все желания Украины», — добавил вице-канцлер. Он рассказал, что в связи с этим существует «определенная напряженность в отношениях» Киева и Берлина.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник не раз критиковал немецкие власти за то, что страна не поставляет Киеву тяжелые вооружения.

Так, 27 мая он заявил, что был разочарован выступлением немецкого канцлера Олафа Шольца на форуме в Давосе. В Киеве надеялись услышать о конкретных шагах правительства Германии по представлению Украине «крупной поддержки для победы» в боевых действиях, но этого не произошло.

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Мельник добавил, что в военном отношении власти Германии «просто подводят» Украину.

В середине апреля канцлер Германии после переговоров с лидерами других западных стран сообщил, что бундесвер исчерпал лимит поставок оружия для Украины из резервов. Немецкое правительство тогда направило производителям вооружения запрос о том, насколько быстро они смогут предоставить новую партию.

По словам Шольца, в первую очередь Украина просила у Германии противотанковые орудия и средства ПВО. На вопрос, будет ли Германия поставлять Киеву танки «Леопард», Шольц ответил, что лучше отправлять на Украину советское вооружение, с которым знакомы украинские военные.