Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
В Германии сочли невозможным удовлетворить все желания Киева по оружию Политика, 20:05
Украинская киберкоманда уволила россиянина из-за «репутационных рисков» Спорт, 19:59
В Волгоградской области загорелся локомотив пассажирского поезда Общество, 19:58
За рамки стереотипов: гендерные тренды поколения альфа Совместный проект, 19:28
Турецкие отельеры рассказали, кто заменит россиян и украинцев на курортах Бизнес, 19:26
Тарасова оценила влияние службы в армии на карьеру чемпиона ОИ Кондратюка Спорт, 19:12
В Virtus.pro назвали замену уволенному за букву Z игроку Спорт, 18:55
В Болгарии 500 отелей согласились размещать украинских беженцев за €7,5 Общество, 18:47
Польша обвинила ЕС в отсутствии средств для беженцев с Украины Политика, 18:33
Квалификацию Гран-при Монако «Формулы-1» завершили досрочно из-за аварии Спорт, 18:32
Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных военных с «Азовстали» Политика, 18:25
СБУ сообщила об аресте активов «Роснефти» на Украине Бизнес, 18:23
Путин обсудил по телефону с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине Политика, 18:08
Польза или вред: как научиться правильному питанию Партнерский проект, 18:03
Военная операция на Украине ,  
0 

В Германии сочли невозможным удовлетворить все желания Киева по оружию

В ближайшее время Берлин поставит Киеву самоходные гаубицы PzH 2000, заявил вице-канцлер Германии Хабек, отвергнув обвинения в том, что страна недостаточно поддерживает Украину
Фото: Thomas Imo / IMAGO / photothek.net / Global Look Press
Фото: Thomas Imo / IMAGO / photothek.net / Global Look Press

Германия помогает Украине поставками вооружений, однако не может удовлетворить все желания Киева. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью Die Welt.

«Пока мы говорим, украинские солдаты проходят подготовку по обращению с самоходными гаубицами PzH 2000. Это одно из самых современных артиллерийских орудий», — подчеркнул он.

По его словам, в ближайшее время Берлин поставит это оружие Киеву. Хабек отверг обвинения в адрес Германии, что страна прилагает недостаточно усилий для поддержки украинской стороны.

«Дело отнюдь не в том, что Германия ничего или слишком мало поставляет. Правильно — Берлин не может выполнить все желания Украины», — добавил вице-канцлер. Он рассказал, что в связи с этим существует «определенная напряженность в отношениях» Киева и Берлина.

Дуда обвинил Германию в нарушении обещания насчет танков для Украины
Политика
Анджей Дуда

Посол Украины в Германии Андрей Мельник не раз критиковал немецкие власти за то, что страна не поставляет Киеву тяжелые вооружения.

Так, 27 мая он заявил, что был разочарован выступлением немецкого канцлера Олафа Шольца на форуме в Давосе. В Киеве надеялись услышать о конкретных шагах правительства Германии по представлению Украине «крупной поддержки для победы» в боевых действиях, но этого не произошло.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Очищение кризисом: российские маркетплейсы покинут тысячи продавцов
Статьи
Pro
Фото: Marco Garcia / Getty Images Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях
Инструкции
Pro
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters Почему Тинькофф Банк — один из немногих, кто способен пережить кризис
Статьи
Pro
Вы решили заменить SAP на отечественные решения. К чему готовиться
Инструкции
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Параллельный импорт — не то, чем кажется. Что разрешили на самом деле
Прогнозы

Мельник добавил, что в военном отношении власти Германии «просто подводят» Украину.

В середине апреля канцлер Германии после переговоров с лидерами других западных стран сообщил, что бундесвер исчерпал лимит поставок оружия для Украины из резервов. Немецкое правительство тогда направило производителям вооружения запрос о том, насколько быстро они смогут предоставить новую партию.

По словам Шольца, в первую очередь Украина просила у Германии противотанковые орудия и средства ПВО. На вопрос, будет ли Германия поставлять Киеву танки «Леопард», Шольц ответил, что лучше отправлять на Украину советское вооружение, с которым знакомы украинские военные.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Германия Украина поставки оружия
Материалы по теме
Европол заявил о риске попадания оружия с Украины к преступникам
Политика
Лавров предостерег от поставок Киеву оружия, способного достать до России
Политика
Дуда обвинил Германию в нарушении обещания насчет танков для Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter