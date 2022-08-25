Пентагон назвал сроки поставок оружия Украине на $3 млрд

США начнут поставлять Украине оружие в рамках нового пакета военной помощи на $3 млрд в ближайшие несколько месяцев, заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол во время брифинга. Трансляцию вела пресс-служба Пентагона.

«Поставки начнутся в предстоящие несколько месяцев и будут продолжаться в течение нескольких лет», — сказал Кол.

Отвечая на вопрос, может ли Украина в ближайшие три года полностью перейти на вооружение стандартов НАТО, замглавы Минобороны США отметил, что постепенно это произойдет. При этом он добавил, что через несколько лет украинские военные также смогут использовать системы и боеприпасы, которые будут произведены на Украине.

Кроме того, Кол допустил, что Вашингтон может поставить Киеву истребители. «Я готов заявить вам, что [поставки] истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счет пока не принято», — сказал он.

24 августа в День независимости Украины президент США Джо Байден решил выделить Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму $2,98 млрд.

Он уточнил, что очередной транш позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары для защиты «в долгосрочной перспективе».

Помощь в рамках инициативы содействия безопасности Украины предполагает, что администрация США будет закупать оружие для Киева у промышленности, а не забирать из запасов вооруженных сил, сообщал Reuters.