Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 24 авг, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 24 авг, 16:03
Прокуратура начала проверку после крушения вертолета Ми-2 на Ставрополье Общество, 01:27
Стали известны все участники Лиги чемпионов Спорт, 01:09
Пентагон назвал сроки поставок оружия Украине на $3 млрд Политика, 01:06
Клуб вратаря сборной России вылетел из Лиги чемпионов Спорт, 00:40
Азаренко запретили сыграть на турнире в поддержку Украины перед US Open Спорт, 00:40
Вучич предупредил Европу об энергетическом катаклизме Политика, 00:30
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 00:18
Канада пообещала передать Германии оставшиеся турбины для Nord Stream Бизнес, 00:17
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Организаторы отменили выступление группы «Сплин» на фестивале в Москве Общество, 00:05
«Он размажет Конора». Кто станет соперником Макгрегора после возвращения Спорт, 00:01
Россия предложила план расширения расчетов в тенге, драмах и сомах Экономика, 00:01
Мельник предложил Меркель стать посредником между Россией и Украиной Политика, 24 авг, 23:53
Минобороны заявило о заминировании ВСУ водонапорной станции в ДНР Политика, 24 авг, 23:44
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 24 авг, 23:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон назвал сроки поставок оружия Украине на $3 млрд

Пентагон США: поставки истребителей на Украину не исключены

США начнут поставлять Украине оружие в рамках нового пакета военной помощи на $3 млрд в ближайшие несколько месяцев, заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол во время брифинга. Трансляцию вела пресс-служба Пентагона.

«Поставки начнутся в предстоящие несколько месяцев и будут продолжаться в течение нескольких лет», — сказал Кол.

Отвечая на вопрос, может ли Украина в ближайшие три года полностью перейти на вооружение стандартов НАТО, замглавы Минобороны США отметил, что постепенно это произойдет. При этом он добавил, что через несколько лет украинские военные также смогут использовать системы и боеприпасы, которые будут произведены на Украине.

Кроме того, Кол допустил, что Вашингтон может поставить Киеву истребители. «Я готов заявить вам, что [поставки] истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счет пока не принято», — сказал он.

Военная помощь США Украине превысила $10 млрд
Политика

24 августа в День независимости Украины президент США Джо Байден решил выделить Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму $2,98 млрд.
Он уточнил, что очередной транш позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары для защиты «в долгосрочной перспективе».

Помощь в рамках инициативы содействия безопасности Украины предполагает, что администрация США будет закупать оружие для Киева у промышленности, а не забирать из запасов вооруженных сил, сообщал Reuters.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Win McNamee / Getty Images Косметолог готов исполнить любой каприз. Почему это повод сменить врача
Инструкции
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как российский офис Accenture отключался от ИТ-систем глобальной компании
Кейсы
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Ждать ли краха на мировом рынке складской недвижимости
Статьи

Теги
Пентагон Минобороны США Украина поставки оружия военная помощь НАТО
Материалы по теме
Байден объявил о крупнейшем пакете помощи Украине почти на $3 млрд
Политика
Рада одобрила увеличение военного бюджета Украины на $7,3 млрд
Экономика
Участники конференции в Дании пообещали выделить Украине около €1,5 млрд
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter