В воронежском селе повредили 19 домов при проходе колонны ЧВК «Вагнер»

В воронежском селе после перестрелки при проходе «Вагнера» повреждено около 20 домов

Повреждения при перестрелке во время прохода колонн ЧВК «Вагнер» в селе у трассы М-4 в Воронежской области получили около двух десятков домов, сообщили власти. Из-за действий ЧВК в регионе ввели режим КТО

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В воронежском селе во время перестрелки при проходе колонны ЧВК «Вагнер» получили повреждения около 20 домов, сообщил глава Павловского района региона Максим Янцов в телеграм-канале.

«В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК «Вагнер», повреждения в селе получили 19 домовладений», — сообщил Янцов.

Он отметил, что «угрозы для целостности домов» нет, жителям помогут в устранении повреждений и компенсируют ущерб.

Елизаветовка находится менее чем в одном километре от трассы М-4 «Дон», которая ведет из Ростова-на-Дону в Москву. Силы ЧВК блокировали военные объекты в Ростове утром 24 июня и двинулись оттуда в сторону столицы.

В Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), о его снятии пока не объявляли. М-4 в регионе перекрывали, днем 25 июня ограничения сняли. Днем губернатор Александр Гусев сообщил, что подразделения ЧВК заканчивают выходить из региона.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что по тыловым лагерям вагнеровцев Минобороны нанесло ракетный удар. Ведомство эту информацию опровергло. Против главы ЧВК возбудили дело о вооруженном мятеже. Президент Владимир Путин назвал его действия «предательством» и «ударом в спину».

Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что он в провел переговоры с Пригожиным и они достигли договоренности об остановке колонн «Вагнера». По словам главы ЧВК, его бойцы не дошли 200 км до столицы, при этом не было пролито крови, но дальше это могло произойти.

Ближе к ночи 24 июня появились кадры, как ЧВК покидает штаб Южного военного округа в Ростове. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию под гарантию слова Путина. Не будут преследовать и бойцов ЧВК.