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Воронежский губернатор заявил о начале «оперативно-боевых мероприятий»

Губернатор Гусев: вооруженные силы проводят оперативно-боевые мероприятия в регионе
В Воронежской области ввели режим КТО, проводятся «необходимые оперативно-боевые мероприятия». Ранее власти закрыли движение на 300-м километре трассы М-4 «Дон»
Обстановка в&nbsp;Воронежской области
Обстановка в Воронежской области (Фото: Ксения Головкова / РИА Новости)

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил об «оперативно-боевых мероприятиях» в регионе.

«В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации», — написал он.

Перед этим губернатор сообщил о наличии в интернете большого числа недостоверной информации, связанной с «продвижением колонны военной техники по территории Воронежской области». Ночью власти призвали жителей не пользоваться трассой М-4 «Дон», но заверили, что ситуация под контролем.

Все массовые мероприятия в области отменены, движение по 300 км трассы М-4 «Дон» закрыли. Власти попросили не пользоваться дорогами регионального и местного значения. В Воронеже также перекрыли проезд к зданиям управлений МВД и ФСБ, писали «РИА Новости».

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны России назвало заявление Пригожина не соответствующим действительности и провокацией. В отношении основателя ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). ФСБ призвала бойцов ЧВК не исполнять «преступные приказы» и задержать основателя организации.

Следующим утром, 24 июня, Пригожин опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что ЧВК «Вагнера» блокировала Ростов-на-Дону и намерена «идти в Москву». Центр Ростова перекрыт, передает корреспондент РБК. Массовые мероприятия в Ростове-на-Дону отменены.

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«Это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — оценил происходящее президент Владимир Путин.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Воронежская область Александр Гусев
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