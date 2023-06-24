Лукашенко: после переговоров с Пригожиным есть проект с гарантиями безопасности для ЧВК

Лукашенко рассказал о проекте с гарантиями безопасности для ЧВК «Вагнер»

Лукашенко и Пригожин договорились об остановке колонн ЧВК. Как заявил глава «Вагнера», они развернутся и отправятся в свои лагеря

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, они договорились об остановке продвижения бойцов группы и согласовали проект «развязки ситуации», сообщила пресс-служба белорусского лидера. Информация появилась в близком к ней телеграм-канале «Пул первого».

Утром Лукашенко провел переговоры с Владимиром Путиным и по согласованию с ним затем провел переговоры с Пригожиным. Они шли в течение дня.

«На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов «ЧВК Вагнер», — сказано в сообщении.

Глава ЧВК подтвердил, что колонны будут развернуты и бойцы отправятся в свои лагеря. Он отметил, что понимает «всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон».

Накануне вечером, 23 июня, Пригожин обвинил российское Минобороны в ракетном ударе по тыловым лагерям ЧВК, в результате которого погибли некоторые бойцы. Военное ведомство опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и намерена «идти в Москву».



Путин в обращении назвал происходящее «вооруженным мятежом», «предательством» и «ударом в спину» России. Он пообещал, что организаторы «мятежа» ответят за него. Также он сказал, что сделает все для обеспечения безопасности россиян.