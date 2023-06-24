Против Пригожина завели дело об организации вооруженного мятежа

Генпрокуратура подтвердила возбуждение дела против Пригожина. По статье о вооруженном мятеже грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Генпрокуратура.

«Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Что говорится в статье 279 УК:



«Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации — наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет».



По меньшей мере с 2016 года по этой статье не было вынесено ни одного приговора. В 2013 году по этой статье был вынесен приговор отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову. (ч.1 ст. 30, ст. 279, ч.1 ст. 205-1 УК РФ, приготовление к организации вооруженного мятежа с целью свержения конституционного строя РФ, а также склонение к совершению вооруженного мятежа).

Уголовное дело против Пригожина возбудили после того, как он обвинил Минобороны в ракетном ударе по тыловому лагерю наемников. Основатель ЧВК заявил, что «погибло огромное количество бойцов». Ответственными за случившееся он назвал «военное руководство» и пообещал ответить. В телеграм-канале, близком к ЧВК Вагнера, было опубликовано видео, на котором, как утверждается, показаны последствия обстрела.

В Минобороны обвинения Пригожина опровергли, назвав их «информационной провокацией». Все сообщения и видеокадры, распространяемые в соцсетях от имени бизнесмена не соответствуют действительности, заявили в ведомстве. В нем добавили, что российские Вооруженные силы продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения специальной военной операции.

Позже пресс-служба основателя ЧВК распространила заявление Пригожина, в котором он говорит, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

О возбуждении уголовного дела «по факту призыва к вооруженному мятежу» изначально сообщила ФСБ, но статью в ведомстве не уточнили. В Национальном антитеррористическом комитете назвали распространяемые от имени Пригожина заявления безосновательными и потребовали «прекратить противоправные действия». Президенту уже доложили о происходящем, «необходимые меры принимаются», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.