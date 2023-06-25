Власти сообщили о повреждении 10 тыс. кв. м дорог в Ростове техникой ЧВК

Утром 24 июня, после объявления Пригожиным «похода на Москву», ЧВК «Вагнер» блокировала Ростов и взяла под контроль военные объекты города. Техника начала выходить в ночь на 25 июня. Мэр сообщил о повреждении 10 тыс. кв. м дорог

Ростов-на-Дону (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Военная техника ЧВК «Вагнер» повредила более 10 тыс. кв. м дорожного полотна в Ростове-на-Дону, дороги отремонтируют за два дня, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

«После того, как группа ЧВК «Вагнер» покинула город, на место вышли дорожные службы. Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м. дорожного полотна. Больше всего пострадал пр. Буденновский», — написал мэр.

Рабочие начнут ремонт уже сегодня, а завершить его планируется за два дня.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российское Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить, организовав «марш справедливости» и поход на Москву. В военном ведомстве эти обвинения отвергли и назвали провокацией. Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города. На этом фоне власти призвали ростовчан оставаться дома и ограничили движение из-за прохода военной техники.

Президент Владимир Путин в телевизионном обращении назвал происходящее вооруженным мятежом и «ударом в спину» России. Следственное управление ФСБ завело в отношении Пригожина уголовное дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

К вечеру субботы ЧВК отказалась от похода на столицу, Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря. Урегулировать ситуацию удалось благодаря посредничеству белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина.

В ночь на 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уходе вагнеровцев из Ростова-на-Дону.