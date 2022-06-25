Володин посоветовал украинцам сохранить учебники по русскому языку
Несмотря на запрет на изучение русского языка или изъятие учебников по этому предмету в некоторых областях Украины, жителям страны не стоит выбрасывать эти книги, их лучше отложить до 1 сентября, чтобы потом не пришлось искать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Одна из задач специальной военной операции — восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке, изучать его.
Правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей», — написал он.
Некоторые регионы Украины начали отказываться от изучения русского языка и некоторых произведений российских писателей. Так, с начала нового учебного года в школах Николаева вводится запрет на использование русского языка, в Житомире его перестанут преподавать.
Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в начале июня заявил, что из школьной программы по предмету «Зарубежная литература» исключат роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, в которых описываются действия русской, советской или российской армии.
В середине апреля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь предложил заменить преподавание русского языка другими предметами в тех школах, где русский еще изучают. Изменения он предлагал внести с 1 сентября, а до этого отправить профильных учителей «на простой». Среди предметов, которыми можно заменить русский язык, Креминь назвал историю Украины, украинский и английский языки и математику.
На Украине с 2019 года действует закон, закрепляющий за украинским языком исключительные права. Согласно ему, использование украинского языка стало обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, медучреждений и СМИ.
В феврале 2018 года украинский КС признал неконституционным закон от 2012 года, по которому русский язык имел статус регионального. При этом действовавший на тот момент президент Украины Петр Порошенко пообещал не ущемлять права носителей других языков в стране.