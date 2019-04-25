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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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Рада приняла закон об исключительности украинского языка
В четверг парламентарии утвердили закон, который закрепляет за украинским языком исключительные права по сравнению с другими. Перед этим Рада рассмотрела более 2 тыс. поправок к документу
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает УНИАН. За документ проголосовали 278 из 450 депутатов.

В законе определяются лица, которые обязаны владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Это руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, сотрудники Нацбанка Украины, офицеры-контрактники, а также педагоги и медики государственных учреждений.

При этом действие документа не распространяется на частное общение и религиозные обряды, подчеркивает УНИАН. Перед тем как принять закон, Рада рассмотрела 2082 поправки.

Как отмечает агентство, изменения предусматривают, что все граждане Украины должны знать национальный язык.

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Тот, кто претендует на украинское гражданство, должен будет доказать, что владеет языком. При этом исключение возможно для лиц, проходящих службу в вооруженных силах Украины и имеющих госнаграды, а также для тех, чье принятие в гражданство отвечает государственным интересам. Они могут доказать владение украинским языком в течение года после получения гражданства.

Государство организует курсы украинского языка, чтобы его могли освоить все граждане страны. Документ вступает в силу через месяц после официальной публикации.

Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший на выборах актеру Владимиру Зеленскому, обещал подписать закон до ухода с поста главы государства.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Украина, Верховная рада
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