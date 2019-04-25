Рада приняла закон об исключительности украинского языка

В четверг парламентарии утвердили закон, который закрепляет за украинским языком исключительные права по сравнению с другими. Перед этим Рада рассмотрела более 2 тыс. поправок к документу

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Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает УНИАН. За документ проголосовали 278 из 450 депутатов.

В законе определяются лица, которые обязаны владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Это руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, сотрудники Нацбанка Украины, офицеры-контрактники, а также педагоги и медики государственных учреждений.

При этом действие документа не распространяется на частное общение и религиозные обряды, подчеркивает УНИАН. Перед тем как принять закон, Рада рассмотрела 2082 поправки.

Как отмечает агентство, изменения предусматривают, что все граждане Украины должны знать национальный язык.