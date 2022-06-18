В школах Николаева с 1 сентября запретят использовать русский язык

Фото: Владимир Синдеев / ТАСС

Запрет на использование русского языка вводится в школах украинского города Николаева с 1 сентября. Об этом написала член исполкома Николаевского горсовета Екатерина Стоколяс на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta).

«Вчера исполкомом проголосовал за запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования города Николаева. <...> С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что на Украине планируют исключить роман Льва Толстого «Война и мир» из школьной программы по литературе. Также украинские власти планируют исключить из школьной программы другие произведения русскоязычных авторов, в которых описываются действия русской, советской или российской армии.

В середине апреля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь предложил заменить преподавание русского языка другими предметами в тех школах, где русский еще изучают. Изменения он предлагал внести с 1 сентября, а до этого отправить профильных учителей «на простой». Среди предметов, которыми можно заменить русский язык, Креминь назвал историю Украины, украинский и английский языки и математику.