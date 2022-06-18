В школах Николаева с 1 сентября запретят использовать русский язык
Запрет на использование русского языка вводится в школах украинского города Николаева с 1 сентября. Об этом написала член исполкома Николаевского горсовета Екатерина Стоколяс на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta).
«Вчера исполкомом проголосовал за запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования города Николаева. <...> С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды», — говорится в сообщении.
Ранее заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заявил, что на Украине планируют исключить роман Льва Толстого «Война и мир» из школьной программы по литературе. Также украинские власти планируют исключить из школьной программы другие произведения русскоязычных авторов, в которых описываются действия русской, советской или российской армии.
В середине апреля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь предложил заменить преподавание русского языка другими предметами в тех школах, где русский еще изучают. Изменения он предлагал внести с 1 сентября, а до этого отправить профильных учителей «на простой». Среди предметов, которыми можно заменить русский язык, Креминь назвал историю Украины, украинский и английский языки и математику.
На Украине с 2019 года действует закон, закрепляющий за украинским языком исключительные права. В законе об исключительном статусе языка определяется перечень лиц, которые обязаны владеть украинским и использовать его при исполнении служебных обязанностей. Это руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, сотрудники Нацбанка Украины, офицеры-контрактники, а также педагоги и медики государственных учреждений. Закон предусматривает, что все граждане Украины должны знать национальный язык.
Действие документа не распространяется на частное общение и религиозные обряды, но затрагивает СМИ, для которых украинский язык становится обязательным даже для интернет-версий. Доля украинского на общенациональных каналах с середины июля 2024 года должна будет составлять не менее 90%, программы на других языках закон обязывает дублировать. Печатные СМИ на иностранных языках, в том числе русском, должны издавать аналогичный тираж на украинском с идентичным содержанием.